11:37 01/08/2020 0 Băng Tâm

ANTD.VN - Sáng 1-8, tại Lễ khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-2020, lực lượng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tham gia biểu diễn võ thuật quân sự, với các động tác kỹ thuật cao, đẹp mắt, sôi động và hấp dẫn, qua đó góp phần biểu dương sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.