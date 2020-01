Vì hạnh phúc của nhân dân và bình yên cuộc sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Giảm 6,6% phạm pháp hình sự so với năm 2018; xây dựng và triển khai bền bỉ, hiệu quả những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; luôn chú trọng giữ vững an ninh cấp cơ sở với những kế hoạch chuyên sâu; phát huy tối đa ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn, cải cách hành chính; giữ nghiêm hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ...Đó là những “điểm nhấn” xuyên suốt năm công tác 2019, được các cấp lãnh đạo và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội - đại diện cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô

An ninh chủ động, phòng ngừa – đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Năm công tác 2019, Công an Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chủ động triển khai các giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.

Nhiều kế hoạch, chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố, mà ở đó, vai trò – hiệu quả công tác Công an nổi lên rõ rệt, như tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng, kinh doanh “bóng cười”; kiểm tra, quản lý, xử lý nghiêm, dứt điểm các điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ; các giải pháp cơ bản đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... trong Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Thành phố...

Kế hoạch 231, phòng ngừa vi phạm - tội phạm ở cơ sở kinh doanh cầm đồ là biện pháp hữu hiệu, sáng tạo của công an Hà Nội

Tại hội nghị của Chính phủ diễn ra cuối tháng 12-2019, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: “Năm 2019, tình hình tội phạm trên cả nước đã kéo giảm được 7,39%”. Trong kết quả đặc biệt quan trọng ấy của toàn lực lượng CAND, có thể thấy được nỗ lực, quyết tâm lớn của Công an Hà Nội, với việc giảm 6,6% phạm pháp hình sự so với năm 2018

Thông số bình yên ấy có được bằng việc Công an Hà Nội thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; và căn cứ tình hình thực tiễn, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung các biện pháp đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm tội phạm mới nổi lên.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả 3 đợt cao điểm chung, 6 đợt cao điểm chuyên đề và nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực; nhất là các loại tội phạm và vi phạm pháp luật mới nổi lên.

Với việc làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường và khám phá nhiều tội phạm ẩn; không để tồn tại các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành.

Lực lượng 141 kiểm tra, khống chế nam thanh niên có biểu hiện phạm tội trên đường phố

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân; góp phần giải quyết, ngăn ngừa mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân trong việc phân công Kiểm sát viên giám sát việc giải quyết, thông báo việc tạm dừng hoặc ra quyết định giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm theo quy định. Đã tổ chức tiếp nhận 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 01%). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng được đảm bảo, chưa phát hiện hành vi sai phạm nghiêm trọng của Cơ quan điều tra các cấp.

Bên cạnh đó, Công an thành phố chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chấp hành pháp luật bằng việc thành lập “Ban Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật của lực lượng Cảnh sát nhân dân thuộc CATP Hà Nội”. Tập trung điều tra khám phá các vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

“Xây” thế trận an ninh vững vàng ngay từ cấp cơ sở

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố đã thống nhất chủ trương – quyết tâm chính trị lớn, là tập trung thực hiện Đề án tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho công an cơ sở.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao các quyết định cho Trưởng Công an các huyện về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 17 huyện, thị xã

Sau khi Bộ Công an ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy đơn vị cấp Phòng thuộc Công an tỉnh, địa phương, Công an thành phố đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 112/KH-CAHN-PX01 triển khai quán triệt thực hiện, trong đó, yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xây dựng phương án sắp xếp. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Công an thành phố đã đề nghị Cục Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy các đơn vị cấp Phòng thuộc Công an thành phố.

Một “điểm nhấn” nổi bật, hết sức quan trọng khác, là triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an về “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an Thành phố tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu (luân chuyển số chỉ huy cấp Phó dôi dư ở các phòng nghiệp vụ tăng cường cho các huyện; điều chỉnh, giảm tỷ lệ biên chế các Phòng; phân công công tác trên 550 trường hợp là cán bộ chuyển vùng công tác, học sinh, sinh viên các trường CAND tốt nghiệp).

Bên cạnh đó, nhằm từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn, Công an thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 03 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố chủ trương về mô hình, biên chế thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn Thành phố và chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Huyện, Thị ủy – UBND các huyện, thị xã có phương án bố trí công tác đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, ủng hộ về cơ sở vật chất, bố trí trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã chính quy.

Theo phòng Tổ chức cán bộ, tính đến tháng 1-2020, Công an Thành phố đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 21/21 Công an thị trấn và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 281 xã thuộc 18 huyện, thị xã; đồng thời đã điều động gần 1.800 đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an xã (Trưởng Công an xã, Phó Công an xã và Công an viên). Hiện Công an thành phố đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất để triển khai bố trí Công an chính quy tại 105 xã thuộc 12 huyện.

Chia sẻ suy nghĩ về chủ trương điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Công an thành phố đã bố trí những cán bộ tiêu biểu nhất, điển hình nhất đảm nhiệm chức danh Công an xã. Nhiều đồng chí được bố trí, điều động là hạt nhân của Công an cấp phòng, huyện, nhưng hướng đến sự nghiệp, yêu cầu chung, là điều kiện để các đồng chí có cơ hội trải nghiệm và phấn đấu, gần dân, sát dân hơn, làm tốt công tác phong trào quần chúng ở cơ sở.

Phát huy lợi thế của công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

Năm 2019 cũng đã ghi nhận những cố gắng và kết quả nổi bật của Công an Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, với việc tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị, trọng tâm là các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021; chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo TTATGT với những biện pháp, giải pháp cụ thể, sát hợp.

Lực lượng Công an trông xe miễn phí phục vụ nhân dân trong đêm Giáng sinh

Lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và giải quyết thủ tục hành chính về PCCC&CNCH; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì tốt công tác ứng trực, đảm bảo đủ phương tiện, quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, CNCH xảy ra trên địa bàn Thành phố; hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy nổ, CNCH đảm bảo thông suốt 24/24h.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã sơ kết, tổng kết 1.052 lượt mô hình, chuyên đề, trong đó có 191 mô hình chuyên đề điển hình tiên tiến tiêu biểu có hiệu quả; xây dựng mới 60 chuyên đề, mô hình giữ gìn ANTT...

Duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý thường trú; công tác đăng ký quản lý tạm trú; công tác tiếp nhận thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng, nhất là thông qua khai báo lưu trú trực tuyến; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đúng quy định trong cấp, quản lý căn cước công dân phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân; tập trung triển khai dịch vụ kê khai trực tuyến mức độ 3“Cấp thẻ Căn cước công dân” trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố, đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng “giảm thời gian chờ đợi, thiết kiệm chi phí, không đi lại nhiều lần...

Công an thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chính phủ điện tử trong Công an thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phòng chống tiêu cực, giảm thời gian đi lại cho nhân dân; nhất là công tác cấp hộ chiếu, tiếp nhận khai báo lưu trú trực tuyến của CATP. Được biết, CATP là đơn vị dẫn đầu trên toàn quốc về số lượng và tỷ lệ người nước ngoài được khai báo tạm trú qua mạng Internet - 99,7%). Đặc biệt, Công an thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp căn cước cho người dân mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử CATP.

Công tác viễn thông, tin học được triệt để ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Công an, trọng tâm là: hoàn thành giai đoạn 1 Bản đồ số về ANTT và 2 kênh tương tác trực tuyến với người dân (Trang thông tin điện tử và số hotline); Xây dựng, triển khai các phần mềm tin học nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trong đó triển khai thí điểm phần mềm quản lý công việc tại phòng Tham mưu; Đã xây dựng, triển khai phương án nâng cấp Trang Thông tin điện tử lên thành Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các dịch vụ công trực tuyến của CATP.

Hiện tại, Công an thành phố đang triển khai các kênh tương tác giữa người dân với lực lượng Công an Thủ đô qua Cổng thông tin điện tử, số hotline và đặc biệt là trang fanpage của CATP, qua đó đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết những ý kiến phản ánh của người dân, tin báo, tố giác tội phạm.

Theo thống kê, trang facebook có hơn 114.000 lượt người thích, 119.500 lượt người theo dõi; 14.100.000 lượt người tiếp cận bài viết; thông qua đó đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo từ hơn 10.330 tài khoản facebook phản ảnh các nội dung liên quan đến ANTT; chuyển các đơn vị giải quyết 261 tin báo của người dân, trong đó đã phát hiện, điều tra khám phá 9 vụ - 19 đối tượng phạm pháp hình sự; góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô trong con mắt người dân.

Trong năm 20129, các lực lượng Công an Hà Nội đã điều tra khám phá 4.103 vụ - 8.102 đối tượng tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,4%; điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,6%, trong đó 71 vụ, 100 đối tượng đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 100%). Triệt phá 1.093 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 2.960 đối tượng (đạt 115,1% chỉ tiêu năm). Triệt phá và làm tan rã 47 ổ nhóm tội phạm có tổ chức (đạt 235% chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Phát hiện, khám phá 3.206 vụ, 3.347 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 178,1% chỉ tiêu Bộ Công an giao); khởi tố 293 vụ - 387 bị can (đạt 162,78% chỉ tiêu Bộ Công an giao), trong đó 20 vụ tội phạm tham nhũng, chức vụ; 101 vụ tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả (144,3% chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Phát hiện, điều tra, khám phá 3.066 vụ, 4.188 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hình sự 2.857 vụ, 3.305 đối tượng (đạt 129,9% chỉ tiêu chỉ tiêu Bộ Công an giao); lập hồ sơ đưa 1.060 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc (đạt 132,5% chỉ tiêu Bộ Công an giao);

Phát hiện, xử lý 6.386 vụ, việc, 6.485 đối tượng (đạt 255,4% chỉ tiêu Bộ Công an giao). Chuyển CQĐT 66 vụ, 87 đối tượng (đạt 132% chỉ tiêu Bộ Công an giao);

Đấu tranh, triệt phá 120 vụ việc, 157 đối tượng phạm tôi về công nghệ cao (đạt 400% chỉ tiêu Bộ giao). Trong đó có 11 ổ nhóm, 31 đối tượng (đạt 220% chỉ tiêu CATP).

Truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại 943 đối tượng, đạt 117,88% chỉ tiêu cả năm.