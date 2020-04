Văn phòng Bộ Công an tiếp sức công tác phòng chống dịch Covid-19

20:53 17/04/2020 0 Hạ Như

ANTD.VN - Chiều 17-4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận trang thiết bị y tế do Văn phòng Bộ Công an trao tặng, để chia sẻ vất vả, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.