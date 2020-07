Vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

18:22 03/07/2020 0 Minh Quang

ANTD.VN - Chiều 3-7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường năm 2020. Các đồng chí: Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá, Tiến sỹ Đặng Văn Đoàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đến dự và chỉ đạo lễ bế giảng.