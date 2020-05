Vận dụng lời dạy của Bác vào công tác cán bộ của Công an Hà Nội

Hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ luôn được Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu CATP Hà Nội tổ chức trang trọng, chu đáo

Theo chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, một trong những yếu tố hết sức quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đó là luôn khắc ghi và vận dụng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác chuyên môn.



Mỗi người làm việc bằng hai

Nhiều năm trở lại đây, CATP Hà Nội vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Phần thưởng ấy là tổng hòa những kết quả: kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; đặc biệt là những cố gắng, kết quả trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Đến năm 2020, Phòng Tổ chức cán bộ đã có gần 50 năm xây dựng, trưởng thành. Xuyên suốt quá trình ấy, đơn vị đã, đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách và bảo hiểm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ… thuộc CATP theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy CATP nhằm xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Tổ chức cán bộ liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, nhiều năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp lãnh đạo khen thưởng… Những sự ghi nhận ấy cũng chính là động lực, quyết tâm để CBCS Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp sức cho thành công, lớn mạnh của Công an Thủ đô.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ ít nói về mình, về đơn vị. Với tập thể nhỏ ấy, kết quả nhất định mà Công an Hà Nội có được trong thời gian qua là do sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc. Sự đồng lòng, đoàn kết của các đơn vị và của chính mỗi CBCS Công an Thủ đô. Hơn hết là tinh thần “Học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” luôn thường trực ở mỗi CBCS.

365 ngày của năm vốn dĩ chỉ là những con số. Thế nhưng với CBCS Phòng Tổ chức cán bộ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, chính các con số ấy là những cuộc chạy đua để không ngừng đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của từng công việc. Trò chuyện với Đội 1 của Phòng Tổ chức cán bộ, chúng tôi quả thực “ngợp” bởi gần 20 “gạch đầu dòng” - những phần việc lớn mà Phòng Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện hiệu quả - trong riêng năm công tác 2019.

Đó là tham mưu, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CATP theo Đề án 106 của Bộ Công an. Đáng chú ý trong mảng việc này, những đề xuất hết sức hợp lý, xuất phát từ thực tiễn, đặc điểm tình hình các đơn vị, đã được Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) hồi đáp: “Cơ bản nhất trí với đề xuất của CATP về việc triển khai tổ chức bộ máy”. Cùng với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội được Bộ Công an đồng ý tổ chức Phòng Tài chính và Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ…

Mảng việc lớn đồng thời cũng là thành công khác chính là thực hiện Đề án số 03 về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tính đến nay, CATP Hà Nội đã triển khai bố trí công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện/thị xã trực thuộc thành phố và được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Phòng Tổ chức cán bộ trong thời gian qua cũng được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đánh giá cao trong việc chủ động phương án nhân sự CATP giới thiệu ứng cử Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kết hợp với việc triển khai, ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị cấp phòng và sắp xếp bố trí lãnh đạo chỉ huy.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm chức danh Công an xã cho đại diện các đơn vị thuộc CATP. Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Hà Nội là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này, trong đó, có đóng góp hết sức quan trọng của Phòng Tổ chức cán bộ

Âm thầm góp sức cho những thành công

Không thể không nhắc đến những kinh nghiệm, cách làm hay của Công an Hà Nội trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian qua. Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc triển khai các kế hoạch rà soát tiêu chuẩn chính trị của CBCS, trước hết là lãnh đạo chỉ huy và cán bộ nguồn, cán bộ chuyển công tác về Hà Nội, với mục tiêu làm trong sạch lực lượng. Bộ Công an đã chủ trương nhân rộng cách làm này trên toàn quốc…

Công an Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc bởi những sáng kiến mang tính tiên phong và hết sức hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự. Đơn cử như mô hình “liên quân” 141, như chủ trương bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, như lực lượng 142 chuyên đánh bắt tội phạm gây án ở địa bàn công cộng. Và gần đây nhất là “Tổ 209” - lực lượng đặc biệt thuộc công an quận/huyện/thị xã, có nhiệm vụ phòng ngừa, xử lý mọi sự việc, không để phát sinh thành điểm nóng…

Ở những mô hình, chủ trương ấy, có thể nói, không thể thiếu đóng góp quan trọng của Phòng Tổ chức cán bộ. Cùng với đó, đơn vị luôn làm tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống CBCS gặp hoàn cảnh khó khăn, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong bồi dưỡng, tập huấn cho CBCS… qua đó góp phần động viên, tạo động lực để mỗi CBCS trong CATP không ngừng lao động, chiến đấu.

“Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là biện pháp nòng cốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác” - đó là quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ. Đơn vị thường xuyên chỉ đạo quán triệt triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành một cách kịp thời, sâu rộng, áp dụng việc thực hiện những chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, Phòng Tổ chức cán bộ chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, của đảng viên. Chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, chuyên đề công tác. Luôn quan tâm đánh giá năng lực, sở trường của từng CBCS, sắp xếp, bố trí giao việc hợp lý để phát huy hiệu quả cao nhất vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị …

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Tổ chức cán bộ liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, nhiều năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp lãnh đạo khen thưởng… Những sự ghi nhận ấy cũng chính là động lực, quyết tâm để CBCS Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp sức cho thành công, lớn mạnh của Công an Thủ đô.