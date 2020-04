Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Hỗ trợ gia đình 3 liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm

CLip:

Ngày 22-4, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 1654/QĐ-UBND, quyết định trích 45 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hà Nội, để hỗ trợ 3 gia đình chiến sỹ Công an hy sinh khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (mỗi gia đình 15 triệu đồng); đồng thời, UBND TP giao CATP tổ chức triển, khai thực hiện quyết định này.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã trao tận tay gia đình 3 liệt sĩ số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 15 triệu đồng. Đây là số tiền trích từ Quỹ phòng chống tội phạm thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh

Chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết: “Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất to lớn của lực lượng Công an nhân dân, gia đình, người thân và đồng chí, đồng đội. Các anh ra đi vẫn còn gánh nặng gia đình, mẹ già và con thơ ở lại và đây là tổn thất không gì bù đắp nổi. Số tiền UBND TP hỗ trợ hôm nay bù đắp phần nào những thiếu thốn về vật chất, thể hiện sự biết ơn, tri ân của xã hội hôm nay và mai sau với những chiến sỹ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT; giúp gia đình các liệt sỹ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thăm hỏi, động viên và trao số tiền 15 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Phạm Công Huy

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn luôn quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thân nhân gia đình các liệt sĩ, những việc thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc CATP sẽ được giải quyết ngay, còn đối những việc thuộc thẩm quyền của Bộ Công an và các ngành liên quan, CATP sẽ có báo cáo và sát sao đôn đốc.

Thay mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ, bà Hoàng Thị Phúc (mẹ đẻ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh) bày tỏ lời cảm chân thành, sâu sắc đến các cấp lãnh đạo UBND TP, CATP Hà Nội đã quan tâm đến gia đình các liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm, vì bình yên cuộc sống và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn dầu sau khi thắp nén hương thơm tưởng nhớ anh linh liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân, đã dành thời gian hỏi han chia sẻ và trao tặng số tiền 15 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ

“Điều an ủi lớn nhất đối với gia đình và người thân ở lại chính là được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận xứng đáng những hi sinh của các chiến sỹ công an, vì bình yên cuộc sống”, bà Hoàng Thị Phúc xúc động nói.