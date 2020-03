Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân tốt hơn

Dịch vụ công trực tuyến phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn

Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động

Sáng 4-3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội đã tổ chức kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại quận Hoàn Kiếm.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả, phần mềm “điều hành tác nghiệp” đã tạo môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được triển khai mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân; 100% phường được kết nối mạng diện rộng của thành phố; 100% các đơn vị từ quận đến phường được phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu giải quyết công việc và cung cấp các dịch vụ công cho công dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 100% văn bản giao dịch giữa cơ quan Nhà nước thuộc quận thực hiện trên môi trường mạng; 100% phường có trang thông tin điện tử trên Cổng thông tin của quận; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp phường và 50% cấp phòng ban quản lý Nhà nước đã đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT.

Ông Đinh Hồng Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận Hoàn Kiếm luôn triển khai đầy đủ chương trình của Trung ương và thành phố trong ứng dụng CNTT.

“Các chương trình ứng dụng CNTT bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Quận Hoàn Kiếm chủ động trong công tác đào tạo, cử đông đảo cán bộ tham gia các khóa tập huấn, nâng cao kỹ năng. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền xuống khu dân cư nhằm có những “công dân điện tử”, tự thực hiện những dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4”- Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Tuy đạt được những kết quả nhất định trong công tác ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, song đại diện quận Hoàn Kiếm cũng đánh giá, hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn quận còn nhiều khó khăn. Cụ thể là trình độ nhận thức của một bộ phận cán bộ chưa cao, việc số hóa dữ liệu trong một số lĩnh vực như hộ tịch, bảo trợ xã hội… còn hạn chế.

Do đó, việc đăng ký thủ tục trực tuyến (online) còn thấp, đặc biệt với các dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở cấp phường.

Nêu lên thực tế tại cơ sở, bà Phùng Phương Thảo- Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho hay: “Hiểu biết của công dân về tên gọi thủ tục hành chính chưa tốt. Chúng tôi đánh giá giao diện trực tuyến với công dân lần đầu tiếp nhận sẽ gây ra bỡ ngỡ”- bà Phùng Phương Thảo nói.

Theo đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo, hiện nay các yếu tố kỹ thuật, đường truyền, thủ tục chưa thực sự thuận tiện nên hồ sơ tải mất thời gian; thủ tục khai sinh (nhất là sinh đôi), trích lục khai tử (chứng tử) còn hạn chế… nên người dân vẫn thường xuyên phải ra phường để được giải đáp, hỗ trợ.

Ghi nhận những vướng mắc trên, ông Nguyễn Ngọc Kỳ- Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tạo thuận tiện hơn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời góp phần “giảm tham nhũng vặt”.

Nếu kỹ thuật, quy trình chưa thuận tiện khiến người dân phải đến tận nơi thì không còn tác dụng cải cách nữa. Do đó, Sở TT-TT sẽ tham mưu để tháo gỡ các vướng mắc. Giám đốc Sở TT-TT cũng lưu ý các quận, huyện bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...