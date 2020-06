Tuyên truyền đậm nét những chiến công của lực lượng Công an nhân dân

11:23 10/06/2020 0 Châu Anh

ANTD.VN - Sáng 10-6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự và đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.