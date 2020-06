Tuổi trẻ Công an Thủ đô tình nguyện hè 2020: Thiết thực vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Sáng 9-6, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố phối hợp Cụm thi đua số 1, 6, 8 Công an Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2020 tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu tại lễ phát động.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky động viên, chúc mừng Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã có chương trình thiết thực trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động thường niên được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức trong 20 năm qua với nhiều nội dung hoạt động phong phú, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực. Từ mùa hè tình nguyện đầu tiên, 20 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chiến dịch, để từ đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết - thống nhất, năng động - sáng tạo, xung kích - tình nguyện, tham gia giải quyết những khâu yếu, việc khó tại đơn vị, những vấn đề mà xã hội đang cần sự chung tay, vào cuộc của tuổi trẻ Công an Thủ đô...

Lãnh đạo CATP cùng đại diện đơn vị chức năng trao quà tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt

Tại lễ phát động, Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp các đơn vị lồng ghép triển khai Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” tại xã Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ với nhiều nội dung phong phú như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hạt nhân trong công tác đảm bảo ANTT; tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên; tổ chức ra quân thực hiện Công trình thanh niên “Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên Thủ đô” năm 2020, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND tại 5 trường tiểu học, THCS và THPT; tổ chức triển khai 3 đội hình cải cách hành chính, 1 đội hình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức trao tặng 3 công trình dân sinh...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện là một trong những điểm nhấn nổi bật nhiều năm qua của Tuổi trẻ Công an Thủ đô

Ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên CATP và sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, 6 và 8 CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị để việc tổ chức thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên CATP cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của CATP vận động người dân dân, lực lượng thanh niên, các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

“Chú trọng công tác tuyên truyền trực quan, sinh động, nhân điển hình tiên tiến, lồng ghép với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn, công trình thanh niên “Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên Thủ đô” của Đoàn Thanh niên CATP” - Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Đại tá Nguyễn Hồng Ky cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội; sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Huyện đoàn Chương Mỹ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Phương Tiến và các đơn vị kết nghĩa đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của CATP; sự ủng hộ, giúp đỡ của bà con nhân dân xã Nam Phương Tiến nói riêng và huyện Chương Mỹ nói chung đối với lực lượng Công an Thủ đô.