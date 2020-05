Tuổi trẻ Công an Thủ đô phải thực sự dấn thân vào công tác bảo vệ an ninh trật tự

ANTD.VN - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhắn nhủ với hơn 12.000 đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô: "Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô. Các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trong CATP phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ, thực sự dấn thân vào công tác bảo vệ an ninh trật tự - một mặt trận đầy cam go, quyết liệt”...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao chứng nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu 2019

Chiều 19-5, trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt, chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong niềm tự hào của Tuổi trẻ Công an Thủ đô với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, Công an Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương 11 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, 90 Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt; Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an…dự buổi Lễ.

Cùng các đồng chí lãnh đạo trao Chứng nhận cho các thanh niên Công an Thủ đô tiêu biểu - đại diện cho hơn 12.000 đoàn viên thanh niên CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương đánh giá, giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được triển khai từ năm 2007, đến nay đã tuyên dương 130 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu. Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương là hình ảnh thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên Công an Thành phố; đồng thời cũng khắc hoạ một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Hòa nhịp với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, trong nhiều năm qua tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn trong Công an Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhạy bén trước những diễn biến, tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn và hoạt động do Công an Thành phố và Đoàn cấp trên phát động.

Đặc biệt đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 CATP, hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và tổ chức tốt các hoạt động đồng hành với CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo vinh danh 90 Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019.

Qua đó nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô có sự chuyển biến tích cực. Đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu vấn đề nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an nói chung, Tuổi trẻ Công an Thủ đô nói riêng phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

“Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô, nhất là các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trong CATP phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ, thực sự dấn thân vào công tác bảo vệ an ninh trật tự - một mặt trận đầy cam go, quyết liệt”, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhắn nhủ.

Đồng chí Giám đốc CATP gợi mở: “với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua; xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, các công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị; tổ chức đa dạng các hoạt động tạo sự lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa xã hội to lớn. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn; Câu lạc bộ tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái”

Chúc mừng các tấm gương thanh niên Công an Thủ đô điển hình, tận tụy, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị chỉ huy các đơn vị trong Công an thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thực sự là môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ giúp cho đoàn viên, thanh niên CATP được phát huy tài năng, cống hiến và phát triển.

Đối với các Gương mặt trẻ, Đảng viên trẻ Công an Thủ đô được tuyên dương hôm nay cần tiếp tục phấn đấu, học tập, tu dưỡng, đạt nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng; thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế…