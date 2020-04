Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19

Đoàn Thanh niên Công an thành phố bàn giao quà tặng trị giá 50 triệu đồng cho Công an huyện Mê Linh

Tiếp tục thực hiện Chương trình đồng hành cùng cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức thăm, tặng quà động viên Công an huyện Mê Linh và các chốt kiểm soát cách ly xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh .

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tặng quà cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cách ly, phòng chống dịch Covid -19 ở huyện Mê Linh

Phần quà do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội dành tặng gồm 5.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay y tế, 120 chai nước rửa tay sát khuẩn và kinh phí hỗ trợ suất ăn cho CBCS Công an huyện trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19... với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Đoàn thanh niên CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên đoàn viên Trung đoàn Cảnh sát cơ động bị thương khi nhiệm vụ...

Và tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo ở Công an phường Kim Mã

Cũng trong ngày 24-4, Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên CATP - Đại úy Bùi Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm, tặng quà động viên Trung úy Trần Tuấn Anh, Đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh; và đến Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Khắc Trường Sơn, chiến sỹ Công an phường Kim Mã bị bệnh hiểm nghèo.

"Thông qua mỗi chuyến đi và những hoạt động cụ thể, chúng tôi muốn chia sẻ, động viên những người đồng đội, đồng chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với trách nhiệm - vinh dự người chiến sỹ Công an Thủ đô", Bí thư Đoàn Thanh niên CATP - Đại úy Bùi Mạnh Hùng bày tỏ.