Tung tin sai sự thật về trường hợp nhiễm Covid 19 tại Trúc Bạch: CATP xem xét khởi tố nếu đủ điều kiện

ANTD.VN -Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, lực lượng Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an các quận, huyện, thị xã đã chủ động phát hiện, xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với Covid 19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố nếu đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại cuộc họp

Sáng 8-3, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo.

Chủ động kịp thời, trách nhiệm

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, ngay sau 2 cuộc họp liên tiếp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Thành phố vào ngày 6 và 7/3/2020, CATP đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung, quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19.

Đối với việc triển khai các biện pháp xử lý liên quan đến trường hợp mắc Covid 19 phát hiện tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, CATP đã chỉ đạo lực lượng Công an quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với ngành y tể tổ chức rà soát, xác minh đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1); tiếp xúc gần với F1 (F2); tiếp xúc gần với F2 (F3); tiếp xúc gần với F3 (F4) và thực hiện cách ly trên một cấp so với quy định của Bộ Y tế…

Công an Thành phố đang phối hợp Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố xác minh những người trên chuyến bay VN0054 về Nội Bài ngày 2/3/2020 có tiếp xúc gần với bệnh nhân để làm rõ lịch sử dịch tễ; chỉ đạo các đơn vị tổ chức xác minh các trường hợp F2, F3, F4 liên quan. Hiện tại đang tập trung xác minh 21 người hạng thương gia trên chuyến bay trên.

Công an quận Ba Đình phối hợp phòng Phòng an ninh chính trị nội bộ xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại 2 khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch và tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Cùng đó, Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổng rà soát, lập danh sách người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài đi từ và qua các nước có dịch trên thế giới trong vòng 14 ngày.



“Đơn vị nào để lọt danh sách, để xảy ra tình trạng người không có tên trong danh sách trên mà bị nhiễm virus phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP”, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nói.

CATP cũng tiếp tục rà soát, nắm tình hình trên cơ sở danh sách 64 công dân Hà Nội nhập cảnh Việt Nam từ Hàn Quốc qua sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 6/3/2020, hiện đang được cách ly 14 ngày tại Quảng Ninh do Công an tỉnh cung cấp, trao đổi để thông báo, phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi họ được trở về địa phương.

Đối với những trường hợp trong diện trên mà chưa qua 14 ngày cách ly đã có mặt tại địa phương, nơi cư trú, phải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cách ly theo quy định.

Lực lượng Công an lập chốt chặn đảm bảo phòng dịch trên phố Trúc Bạch tối 6-2

Đề xuất xét nghiệm sàng lọc trước khi cách ly tại Bệnh viện CATP

Bên cạnh đó, Công an Thành phố đã chủ động giao phòng lực lượng Cảnh sát hình sự tăng cường lực lượng, tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trong bối cảnh nhiều người dân về quê tránh dịch; quản lý chặt các đối tượng trọng điểm, các đối tượng nghiện, lang thang.

Lực lượng An ninh kinh tế, Cảnh sát kinh tế phối hợp với Sở Công thương chủ động phương án đảm bảo các nguồn cung hàng hóa, nhất là các sản phẩm thiết yếu về phòng chống dịch, lương thực, thực phẩm và có biện pháp tuyên truyền, không để người dân hoang mang; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi...

Lực lượng Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường nắm tình hình, xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với Covid 19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Tính đến hôm nay, CATP đã lập hồ sơ xử lý 21 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Bệnh viện CATP chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, cách ly đối với CBCS Công an Thủ đô khi có yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung tại Bệnh viện CATP (số 9 Văn Phú, Hà Đông), đơn vị đang tổ chức cách ly nhiều người nước ngoài cũng như Việt Nam đi qua, về từ vùng dịch, vì vậy CATP đề xuất các trường hợp này cần được xét nghiệm sàng lọc để đảm bảo an toàn...