Tuân thủ đúng việc cách ly, đảm bảo chống dịch Covid-19 hiệu quả

Trong những ngày qua, hàng vạn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại các quốc gia có dịch Covid-19 đã đồng loạt về nước và trong số đó có người mang theo mầm bệnh từ nước ngoài nên để chủ động phòng chống dịch và Hà Nội đã triển khai nhiều khu cách ly tập trung tại các đơn vị ngoài quân đội.

Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Khác với khoảng thời gian đầu chống dịch bệnh, suốt trong những ngày vừa qua, số lượng người từ nước ngoài về nước tăng đột biến, do vậy TP Hà Nội đã triển khai thêm nhiều điểm cách ly tập trung tại khu nhà ở cho học sinh - sinh viên nằm trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), ký túc xá trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm)...

Hàng rào cách ly tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp có rất nhiều lực lượng tham gia bảo vệ

Tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phóng viên ANTĐ đã ghi nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy quân sự và Công an quận, Công an phường Hoàng Liệt cùng các phòng chức năng của quận Hoàng Mai, trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng như kiểm soát những người đang cách ly hiểu và thực hiện nghiêm quy định - quy tắc đảm bảo an toàn chống lây lan virus dịch bệnh Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Văn Bính, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết, trong ngày 24-3, Ban chỉ huy quân sự quận phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin bắt đầu in, phát hơn 1.800 tờ rơi, nội dung hướng dẫn - khuyến cáo các quy định đảm bảo an toàn y tế phòng dịch bệnh Covid-19 đến 100% người đang cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Chốt dã chiến được thành lập nhanh chóng đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực cách ly

Hạn chế tụ tập, tuân thủ quy định phòng dịch khu cách ly

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự quận phối hợp cùng phòng Y tế đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh đến người đang cách ly, qua các hình thức: niêm yết tại các buồng, tầng của các tòa chung cư 19 tầng; treo pa-nô tại khu vực đón tiếp công dân, và phân công cán bộ trực tiếp tuyên truyền đến người dân. Một trong những nội dung tuyên truyền hết sức cô đọng, dễ hiểu, là hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông giữa các trường hợp đang cách ly.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền do 1 cán bộ chính trị được Ban chỉ huy quân sự quận phân công chuyên trách, “cắm” tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp, phối hợp chặt chẽ với các tổ, đội phân loại hàng hóa, cập nhật thông tin hồ sơ các trường hợp mới về khu cách ly, vận chuyển đồ đạc...

Một chốt tại khu cách ly trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Văn Bính nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, từ ngày 24-3 và trước đó, Ban chỉ huy quân sự quận phối hợp chặt với Công an phường, đội nghiệp vụ Công an quận và lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo thân nhân người đang cách ly không gửi đồ, hàng hóa tiếp tế, trừ nhu yếu phẩm cần thiết dành cho đối tượng cách ly là người nước ngoài và trẻ nhỏ.

“Nguyên tắc thống nhất là lực lượng chức năng tuyệt đối không tiếp nhận hàng hóa, đồ dễ cháy để ngăn ngừa triệt để nguy cơ xảy ra hỏa hoạn”, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm yêu cầu bắt buộc mà các chốt trực "liên quân" ở những vị trí cách ly, đã và đang quán triệt, thực hiện nghiêm ngặt trong nhiều ngày qua.

Những chiếc lều dã chiến được dựng ngay cạnh hàng rào khu cách ly để kiểm tra y tế

Thời điểm này, công tác vệ sinh khử khuẩn ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp tiếp tục được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, số người cách ly ở mỗi phòng đã giảm từ 8 xuống 4 và thực hiện nghiêm việc tự cách ly ngay tại phòng. Đây là những thông tin tích cực, góp phần quan trọng cho “trận đánh”, diệt “giặc Covid” dự kiến sẽ còn hết sức khó khăn, vất vả trong những ngày tới...

Còn tại khu ký túc xá trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, Trung tá Nguyễn Hữu Hùng, Đội phó Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cho biết, bên trong hàng rào cách ly hiện có 10 bác sỹ và 10 sỹ quan quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ được trang cấp đầy đủ quân tư trang phòng chống dịch để hỗ trợ những người cách ly tập trung tại đây.

Từ ngày 21-3 đến nay, tại đây đã tiếp nhận 682 công dân, có cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Qua lấy mẫu giám định hàng ngày, đã có 10 người bao gồm 1 trẻ em đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Lâm sàng nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Hiện nay, còn lại 672 công dân.

Người cách ly tập trung vui chơi thể thao trong khu cách ly

Thượng tá Phạm Văn Tuân, Phó chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm thông tin, nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong những ngày tới đây, vẫn còn công dân về cách ly tập trung tại cơ sở này. “Chúng tôi sẽ cố gắng bố trí chỗ ở cho những người về cách ly sau không ở cùng với những người cách ly trước, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tụ tập trong phòng, hành lang, tuân thủ các quy định về nơi cách ly, nhất là những người cách ly không cùng thời điểm” - Thượng tá Phạm Văn Tuân thông tin.

Bác sỹ Hoàng Xuân Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, chúng tôi quan sát trong khu vực cách ly và thường xuyên nhắc nhở những người bị cách ly cần tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang liên tục trong thời gian ở đây và tránh không tụ tập túm năm, tụm ba thành nhóm để nói chuyện hay thực hiện các hoạt động khác, để tránh nguy cơ lây lan bệnh dịch có thể từ những người sắp hoàn thành cách ly với những người vừa được vào thực hiện cách ly.

Lực lượng công an, quân đội cùng tham gia chống dịch Covid-19

Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm cũng khuyến cáo người dân, tại đây, điều kiện cơ sở vật chất tuy không bằng ở nhà nhưng cũng hết sức đầy đủ, có giường chiếu, chăn gối và các nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn thức uống thậm chí tiêu chuẩn còn cao hơn những người bảo vệ bên ngoài. Do đó, để đảm bảo an toàn chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, những người cách ly tập trung và gia đình nên hạn chế gửi đồ vào trong khu vực cách ly.

Quy định hiện nay cách ly với công dân trở về từ vùng dịch là 14 ngày. Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, Y tế đang nỗ lực hết sức mình để dập dịch Covid-19 và rất cần sự hợp tác của người dân, tuân thủ quy định về phòng chống dịch.