Tự hào truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

ANTD.VN - Sáng 31-1, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ và các Đảng viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương cùng dự buổi gặp mặt.

Trân trọng quá khứ, tiếp nối tương lai

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

“Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng và những đổi thay, phát triển lớn mạnh của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng, càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; càng thêm tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân” - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn ôn lại lịch sử 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, tự hào về sự vĩ đại của Đảng, càng thêm tự hào về những đóng góp của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân (CAND) đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Được thành lập từ giữa năm 1946, tiền thân là Chi bộ Nha Công an Trung ương với 9 Đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Chính Dân Đảng Trung ương, 74 năm qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã phát triển lớn mạnh với trên 66.000 Đảng viên và là đầu mối trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Trong từng thời kỳ cách mạng, quán triệt sâu sắc đường lối, nghị quyết của Đảng, Đảng Đoàn Bộ Công an, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ nay là Đảng ủy Công an Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ cơ quan Bộ Công an, Đảng bộ Bộ Nội vụ, nay là Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước quyết định kịp thời, đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí lão thành cách mạng của Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2019, trước bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, nhất là tình hình Biển Đông, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ Công an đã nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019 đã có 9 đồng chí hy sinh, 209 đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ; đặc biệt mới đây có 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng chí, đồng đội và nhân dân” - Bộ trưởng Tô Lâm xúc động nói.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng danh hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo cấp Cục của Bộ Công an

Cho rằng, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, coi đó là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020; năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc và của lực lượng CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, với vai trò và sứ mệnh là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng CAND phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn, hành động quyết liệt, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020; trọng tâm là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị cấp cao ASEAN; chuẩn bị tốt nhân sự, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong CAND và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện về ANTT từ cơ sở.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp trong công tác xây dựng Đảng

Kết thúc bài diễn văn, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, với niềm tin mới, khí thế mới và quyết tâm mới, Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy và lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt các Đảng viên lão thành, Đại tá Lương Thúy Bình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa 15, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa 16, nguyên Cục trưởng Cục Công tác Đảng, huy hiệu 55 tuổi Đảng bày tỏ, là những cán bộ Công an nghỉ hưu, chúng tôi luôn dõi theo và vui mừng trước những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng bùi ngùi, tiếc thương vô hạn những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và chia sẻ những mất mát to lớn, không gì bù đắp được đối với ngành Công an và gia đình các liệt sỹ. Truyền thống vẻ vang của Đảng, của lực lượng CAND anh hùng, là động lực để chúng tôi luôn sống xứng đáng với danh dự và truyền thống của Đảng, của lực lượng Công an, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt Đảng viên trẻ của lực lượng CAND, Trung úy Đặng Bá Vinh, thuộc Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân hứa sẽ thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực sự là người Đảng viên cộng sản, người Công an cách mạng, xứng đáng với danh dự và truyền thống của Đảng, của lực lượng, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng, của lực lượng CAND trong thời kỳ mới.