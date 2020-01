Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 liệt sỹ Công an hy sinh tại Đồng Tâm

ANTD.VN - Thành đoàn Hà Nội cho biết, ghi nhận cống hiến lớn lao của các chiến sỹ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho 02 đồng chí: Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, động viên gia đình Đại úy Phạm Công Huy

Sáng nay (13/1), thay mặt lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến và đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình các cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9/1.

Thay mặt Đoàn Thanh niên Thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến gửi lời động viên gia đình các đ/c cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh tại xã Đồng Tâm, đồng thời bày tỏ sự biết ơn các đồng chí - là những cán bộ, đoàn viên của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố - đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên cho Thủ đô.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, hai đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, các đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của các chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh sẽ thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các đồng chí trong đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt và làm việc. Trước mắt là chăm lo, hỗ trợ đảm bảo tang lễ 3 đồng chí được diễn ra trang trọng đúng theo quy định của nhà nước và ngành Công an.

Chia sẻ với gia quyến các đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Tiến cho biết, ghi nhận cống hiến lớn lao này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho 02 đồng chí: Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.