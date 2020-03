Truy tặng "Huân chương dũng cảm" và "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho chiến sỹ công an hi sinh khi bắt tội phạm ma túy

07:18 26/03/2020 0 Nhân Nhân

ANTD.VN -Ngày 25-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã truy tặng “Huân chương dũng cảm” cho Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (Cán bộ công an huyện Quế Phong, Nghệ An) vì đã có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.