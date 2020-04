Truy bắt bằng được kẻ dùng súng định cướp ngân hàng tại Hà Nội: Chiến công làm nức lòng nhân dân

ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị Công an Hà Nội thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền tại ngân hàng ở địa bàn huyện Sóc Sơn (tổ chức chiều 29-4), đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh: chiến công của Công an thành phố Hà Nội làm nức lòng nhân dân Thủ đô; đã nêu bật được vai trò và bản lĩnh của lực lượng Công an trên mặt trận đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, xã hội.

Nhằm động viên các lực lượng tham gia điều tra khám phá vụ án "Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm", xảy ra ngày 20-4 tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội, chiều nay (29-4), đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng, biểu dương các đơn vị lập chiến công xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ha Nội, cùng chỉ huy Công an quận, huyện, thị xã, phòng chức năng...dự lễ trao thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao thưởng cho các lực lượng tham gia khám phá án

Trước khi hội nghị được tổ chức, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã gửi Thư khen Công an thành phố Hà Nội. Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: “Đây là chiến công xuất sắc của CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô”.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn và tin tưởng trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể cá nhân tham gia phá án

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung đánh giá: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đúng thời điểm cả nước và Thủ đô phòng, chống Covid-19, gây hoang mang quần chúng nhân dân và chi nhánh các ngân hàng. Qua sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an 4 địa phương, Công an thành phố Hà Nội đã nêu bật vai trò và bản lĩnh. Chiến công của Công an thành phố Hà Nội làm nức lòng nhân dân Thủ đô. Lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận, biểu dương Công an thành phố qua nhiều chiến công đã đạt được được trong suốt thời gian qua”.



Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm Bộ Công an đối với Công an thành phố Hà Nội trong công tác chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng địa bàn Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trao tặng quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia khám phá thành công 3 chuyên án trong tháng 4 này, là vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng ở huyện Sóc Sơn; vụ buôn bán, làm giả thiết bị y tế tại quận Đống Đa; và vụ bắt giữ đối tượng phạm tội về ma tuý tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thu 1 khẩu súng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đã biểu dương nỗ lực, chiến công, những thành tích xuất sắc của Công an Hà Nội trong điều tra, khám phá nhanh các vụ án, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, Bộ Công an nhận định tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số loại tội phạm như: cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, đầu cơ, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”...

Trước tình hình trên, ngày 06/4/2020, Bộ Công an đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BCA-V01 về tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Có thể thấy, Công an Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đã chủ động tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Các đồng chí đã chủ động đề xuất Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô", Trung tướng - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Tình hình tội phạm và vị phạm pháp luật sẽ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường, công nghệ cao.... Chính vì vậy, nhiệm vụ công tác Công an đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị lực lượng Công an và Công an Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch triển khai đợt cao điểm để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP thay mặt lực lượng Công an Thủ đô bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng tiếp nhận khen thưởng, động viên từ đại diện ngân hàng Techcombank

Đồng chí Phó Giám đốc báo cáo, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên, có dấu hiệu gia tăng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, ngày 15/4/2020 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (từ 15/4/2020 - 14/6/2020).

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị, lực lượng thuộc Công an Thành phố đã chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra và đã phát hiện, điều tra, khám phá được nhiều vụ án gây được tiếng vang, được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng, quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.



Trung tướng Lương Tam Quang trao khen thưởng cho các đơn vị lập thành tích trong đấu tranh, trấn áp, xử lý tội phạm

"Những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn của các đơn vị thuộc Công an Thành phố, còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố cũng như sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của Công an các tỉnh, thành phố", Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ; đồng thời khẳng định kết quả điều tra vụ “Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm xảy ra ngày 20/4/2020 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn” thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật của lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố và của các Ngân hàng đóng trên địa bàn Hà Nội, theo đúng tinh thần và nội dung của Quy chế phối hợp đã được ký kết ngày 11/12/2019 giữa Công an thành phố Hà Nội với Công an các tỉnh, thành phố, và giữa CATP với Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội trong công tác phối hợp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.