Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can: Nơi ươm mầm cho những tài năng phát triển

ANTD.VN - Với quan niệm mỗi học sinh đều có một khả năng nhất định, nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) luôn nỗ lực tạo ra một môi trường học tập thân thiện, lành mạnh và năng động. Qua đó giúp các em học sinh tự chủ tìm tòi, phát triển năng khiếu và khả năng vốn có của chính bản thân mình để hình thành các kỹ năng học tập suốt đời

Được sáng lập và điều hành bởi các thầy cô đang giảng dạy tại Khối chuyên của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn mà còn tràn đầy sự nhiệt huyết với nghề, đào tạo hàng ngàn học sinh trưởng thành từ mái nhà chung mang tên Trung học phổ thông Lương Văn Can.

Qua 22 năm xây dựng và phát triển, hàng ngàn học sinh trưởng thành từ mái nhà chung mang tên Trung học phổ thông Lương Văn Can

Xác định mỗi học sinh là một cá thể độc lập và độc đáo theo cách riêng, do vậy tại trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, học sinh luôn được quan tâm và được tạo điều kiện ươm mầm phát triển tài năng. Tiến sĩ Đặng Đình Long (Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Văn Can) cho biết, theo đuổi triết lý giáo dục dựa trên học thuyết Đa trí thông minh (Multiple Intelligence: MI của Howard Gardner - Giáo sư hàng đầu về tâm lý và phương pháp giáo dục của Đại học Harvard), Nhà trường lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động để cá nhân việc học tập của các học sinh.

Theo đuổi học thuyết này, mỗi em học sinh đều có một khả vượt trội ở một lĩnh vực: Có em thích thú khi làm việc với các con số, có em giỏi về nghệ thuật, thể thao hoặc giao tiếp xã hội... Trong quá trình giảng dạy, các thầy cô sẽ xác định mục tiêu cá nhân trong các hoạt động dạy và học, khơi dậy đam mê của từng học sinh thông qua các dự án học tập trên lớp, các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Văn Can không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn mà còn tràn đầy sự nhiệt huyết với nghề.

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, Nhà trường cũng rất chú trọng đào tạo các kỹ năng, phẩm chất để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống. Những câu lạc bộ như câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ Truyền thông, câu lạc bộ Bóng đá, câu lạc bộ Nghệ thuật, câu lạc bộ Guitar… được thành lập, hoạt động sôi nổi để học sinh rèn luyện thể chất, tư duy đa chiều để cá nhân hóa việc học tập của học sinh. Đồng thời đây cũng là nơi chuẩn bị hành trang giúp các em tự tin trên con đường trở thành những công dân toàn cầu.

Học tập là việc không dừng lại ở những năm tháng đến trường mà là hành trình kéo dài. Với mục tiêu chuẩn bị kỹ năng học tập suốt đời cho học sinh trong một xã hội luôn thay đổi và biến động, Nhà trường đã tích hợp bộ Kĩ năng thế kỉ 21 thông qua chương trình đào tạo 7 thói quen thành đạt (gọi tắt là LiM) vào chương trình chính khóa. Đáng chú ý, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can là trường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội mua bản quyền của chương trình 7 thói quen hiệu quả của tập đoàn FCE - Mỹ.

Trong hoạt động đào tạo kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học và các kỳ thi học sinh giỏi, ngoài chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Văn Can được tư vấn, hướng dẫn chọn ngành và khối thi đại học. Những học sinh năng khiếu sẽ được bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia.

Năm học 2020 - 2021, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can triển khai 2 hệ đào tạo: Hệ Chuẩn và hệ Chất lượng cao

Những năm học gần đây, nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các cuộc thi do thành phố, cấp cụm của Hà Nội tổ chức như: Em Nguyễn Đình Chung - Giải Khuyến khích Toán 10 năm học 2018 - 2019 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy; em Đặng Phương Trang - Giải Ba môn Ngữ văn 10 năm học 2017 - 2018, Ngữ văn 11 năm học 2018 - 2019 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy, Giải Ba môn Ngữ văn 12 thành phố năm học 2019 - 2020 và còn rất nhiều giải ở các bộ môn tiếng Anh, Vật lý, Hoá học và Toán học trong các kỳ thi Olympic cấp cụm.

Dấu ấn của trường trở nên đậm nét hơn trong suốt 22 năm xây dựng và phát triển khi trường Trung học phổ thông Lương Văn Can lọt vào top 5 trường Trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội và top 150 Trường trên cả nước có điểm thi đại học cao nhất.

Năm học 2020 - 2021, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can triển khai 2 hệ đào tạo: Hệ Chuẩn và hệ Chất lượng cao. Bên cạnh chương trình cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh theo học hệ Chất lượng cao sẽ được trải nghiệm thực tế hàng tháng tại các công ty, khu di tích, trang trại hoặc tại các Trường đại học và viện nghiên cứu… để học sinh có cơ hội hiểu rõ bản thân mình, định hướng nghề nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ vậy có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.