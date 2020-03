Trưởng đại diện WHO: Việt Nam là một điển hình an toàn giữa đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, WHO đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 cũng như năng lực sản xuất vaccine của nước ta…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

Sáng nay, 14-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, TS. Kidong Park. Tại cuộc tiếp này, Thủ tướng bày tỏ mong muốn được nghe ý kiến tư vấn của WHO về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam để làm tốt hơn việc bảo vệ sức khỏe người dân.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã triển khai chủ động, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch từ rất sớm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kể cả lực lượng quân đội, công an. Tới đây, Việt Nam sẽ còn làm mạnh hơn nữa công tác này.

Ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam, Trưởng đại diện WHO đánh giá cao cách ứng phó của Việt Nam ở 3 điểm, đó là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đầu tư đều đặn cho phòng chống dịch; sự tham gia, tuân thủ nghiêm ngặt của toàn thể nhân dân.

“Chúng tôi ấn tượng trước sự hợp tác của toàn dân trước sự chỉ đạo của Chính phủ mà có được điều đó là do niềm tin của người dân đối với Chính phủ” - TS. Kidong Park bày tỏ và nêu ví dụ điển hình là việc Việt Nam tiến hành tổ chức cách ly, khoanh vùng, dập dịch ở Vĩnh Phúc đã được toàn dân hợp tác với chính quyền nên không hề có sự xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt trong vùng cách ly.

Mặt khác, Trưởng đại diện WHO bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly.

Thủ tướng chụp ảnh chung với đại diện WHO tại Việt Nam

Nhắc lại việc Tổng Giám đốc WHO đã mô tả Covid-19 như một đại dịch toàn cầu, TS. Kidong Park cho biết, việc này nhằm gióng hồi chuông cảnh báo vì bên cạnh nhiều quốc gia tích cực như Việt Nam thì vẫn còn có quốc gia chưa chuẩn bị tương xứng với mức độ lây lan bệnh dịch.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, đánh giá của WHO về tính nghiêm trọng của dịch Covid-19 là không thay đổi. WHO mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Liên quan đến vaccine phòng Covid-19, TS. Kidong Park cho biết, WHO đã hợp tác với các đối tác, đến nay có 20 ứng cử viên vaccine trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm. Sau khi nghiên cứu chế tạo vaccine thành công thì sản xuất vaccine lại là một vấn đề. Trưởng đại diện WHO bày tỏ ông biết năng lực sản xuất vaccine của Việt Nam rất mạnh, có thể huy động năng lực sản xuất của Việt Nam khi cần thiết.

Trưởng đại diện WHO cũng nêu rõ, các tổ chức quốc tế, các nước đều đánh giá cao sự vào cuộc rất sớm của Việt Nam và Việt Nam là một điển hình an toàn. Ông cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam, huy động Việt Nam trong phòng chống dịch.

Ghi nhận ý kiến của Trưởng đại diện WHO, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong phòng chống dịch thì niềm tin là hết sức quan trọng, không bao giờ bi quan trong mọi tình huống. Việt Nam đã từng chữa khỏi 16 trường hợp, kể cả người cao tuổi có bệnh nền phức tạp. Do đó, Việt Nam có ý chí, quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch như cung cấp thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất, hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị, phác đồ điều trị tốt nhất.