Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Cần đề cao hơn tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Hà Nội

Chiều nay, 15-7, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trên địa bàn thành phố, công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính.

Hà Nội cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng nắm tình hình ở những cơ sở còn tiềm ẩn phức tạp theo Chỉ thị số 15-CT/TU và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, tăng cường công tác hòa giải và có giải pháp giải quyết ngay từ cơ sở…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích sâu hơn về một số hạn chế của Hà Nội trong thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW như: công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố có nơi còn chưa đồng bộ, thậm chí có biểu hiện hành chính hóa; việc triển khai một số phong trào, cuộc vận động còn hình thức.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm thiết thực, nhất về phòng ngừa và giải quyết các điểm nóng liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; đồng thời đề nghị Hà Nội chia sẻ thêm về việc triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã có khó khăn, vướng mắc gì hay không, đề xuất giải pháp để phát huy hiệu quả nhất…

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ góp ý với thành phố Hà Nội

Trao đổi với ý kiến của một số thành viên trong đoàn kiểm tra trung ương về công tác dân vận chính quyền, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thời gian qua, các cấp chính quyền của thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với ban dân vận, MTTQ… trong triển khai nhiệm vụ.

Đến nay, sau 10 năm, kinh tế của thành phố Hà Nội có sự phát triển mạnh, thu nhập đầu người tăng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Dù vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn cho biết, trong quá trình phát triển vẫn có một số vấn đề phát sinh trong đời sống như an ninh nông thôn, thậm chí hình thành điểm nóng về an ninh trật tự… Đây là điều khó tránh khỏi.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết thêm, tất cả 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong mỗi chương trình đều có nội dung về công tác dân vận.

“Có thể khẳng định, thành phố Hà Nội hiện có được sự bình yên, ổn định và phát triển, không thể không nhắc đến vai trò và hiệu quả từ công tác dân vận mang lại. Rất nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại tố cáo đều đã được giải quyết một cách căn bản” – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn chứng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tiếp thu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, khối lượng công việc mà thành phố Hà Nội cần giải quyết rất lớn, có nhiều việc mới, việc khó, không ít vụ việc phức tạp. Hà Nội lại là trung tâm đầu não chính trị của cả nước, cũng là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch… Vì thế, công tác dân vận có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Thời gian qua, công tác dân vận của thành phố đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, hiệu quả. “Đặc biệt, Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về giải quyết các vụ việc phức tạp có thể coi là một đặc sản của Hà Nội, mang lại hiệu quả hết sức ấn tượng” – đồng chí Vương Đình Huệ nói, đồng thời chia sẻ “có thể khóa tới, Hà Nội sẽ nghiên cứu để có một Nghị quyết chuyên đề sâu hơn về công tác dân vận”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, qua kiểm tra cho thấy, Hà Nội có nhiều kinh nghiệm hay trong triển khai Quyết định 290 nói riêng, công tác dân vận nói chung.

Điểm nhấn là Hà Nội đã chọn trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới để triển khai công tác dân vận hiệu quả, với mục tiêu là nâng cao đời sống nhân dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Những kết quả về phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý với Hà Nội cần quan tâm 4 vấn đề. Đầu tiên là tiếp tục triển khai Quyết định số 290 của Bộ Chính trị hiệu quả hơn, đi vào đời sống thiết thực hơn.

Thứ hai là quan tâm sâu sắc hơn các nội dung trong công tác dân vận tại Nghị quyết số 25-NQ/TW. Đặc biệt, công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đề cao hơn tính “nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, cần tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ phát sinh điểm nóng.

Cuối cùng, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chứ không của riêng một cơ quan, tổ chức nào, từ đó có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong hệ thống chính trị của thành phố để làm tốt hơn.