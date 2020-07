Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp: Người lính gắn với "nghiệp" Cảnh sát hình sự

ANTD.VN - Tội phạm hình sự luôn liều lĩnh và manh động luôn đặt ra những tình huống khó khăn, hiểm nguy với người lính hình sự. Nhưng với lòng say mê nghề nghiệp, với ý chí tấn công, trấn áp tội phạm, Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp – Phó trưởng Công an thành phố Bắc Giang đã vượt lên tất cả khó khăn, hiểm nguy ấy để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự.

Tháng 10-2019, Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp nhận quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang điều động về làm Phó Trưởng Công an TP. Bắc Giang. Trên cương vị, trọng trách mới, anh cùng tập thể Đảng uỷ Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ cấp trên giao, quyết tâm làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp (thứ ba từ phải sang) nhận quyết định khen thưởng về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP Bắc Giang đã điều tra làm rõ 59 vụ án các loại, bắt 80 đối tượng; trong đó điều tra, làm rõ 2 vụ trọng án, 10 ổ nhóm, 42 vụ đánh bạc với 209 đối tượng bị phát hiện, đấu tranh, làm rõ…

Với kinh nghiệm lâu năm trong điều tra án hình sự, mỗi vụ án xảy ra, dù ở vị trí công tác nào, là điều tra viên hay lãnh đạo, chỉ huy, Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp luôn cẩn trọng, chính xác, tỷ mỉ trong thu thập, điều tra cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trung tá Điệp chia sẻ về việc điều tra một vụ án xảy ra vào đầu tháng 3-2020. Kẻ gian đập vỡ kính chắn gió cánh cửa phía sau chiếc xe ô tô BKS: 30F – 260… và lấy đi chiếc ví có hơn 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên N.N.T (SN 1986, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang).

Đối tượng đã sử dụng công cụ phá kính “đặc chủng” không gây ra tiếng động và thời gian gây án chỉ diễn ra trong vài giây. Từ kết quả khám nghiệm và tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, Trung tá Điệp và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố Bắc Giang đã nhận định thủ phạm gây ra vụ án này phải là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, với sự chỉ đạo sát sao của Trung tá Điệp, sự nỗ lực trong điều tra cả các điều tra viên, đối tượng gây ra vụ án đã lộ diện là Bùi Huy Tú (SN 1984), trú ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đây là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên đánh bạc qua mạng, khi gây án mang theo ba lô trong có vũ khí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi phát hiện. Khám xét nơi ở của Bùi Huy Tú, công an thu được 0,731 gam ma túy tổng hợp cùng toàn bộ phương tiện gây án. Tú phải tra tay vào còng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chuyên án khép lại nhưng lại mở ra bài học kinh nghiệm cho các chuyên án tiếp theo.

Thấm thoát 17 năm gắn bó với “nghiệp” điều tra hình sự, khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp đều ý thức và nhận thức sẵn sàng xả thân toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Từ năm 2012 đến tháng 4-2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp là Đội trưởng đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn, thuộc phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 4-2017 đến tháng 9-2019, là phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự; từ tháng 9- 2019 đến nay là Phó trưởng Công an thành phố Bắc Giang, phụ trách công tác đấu tranh tội phạm hình sự.

Từ năm 2013 đến năm 2019, Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2019, Trung tá Đinh tá Nguyễn Ngọc Điệp được công nhận Chiến sỹ thi đua “Toàn lực lượng Công an nhân dân”. Từ năm 2013 đến năm 2019, được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.