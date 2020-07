Trung tá Công Thanh Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn CAND

ANTD.VN - Ngày 16-7, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI và sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an) và đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động ( LĐLĐ) Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh và đồng chí Nguyễn Duy Vũ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu bổ sung vào BCH Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2018-2023

Thời gian qua, công tác Công đoàn CAND luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Công đoàn các cấp CAND đã quán triệt nghiêm túc chương trình công tác Công an và công tác Công đoàn năm 2020; tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức Công đoàn và nhân rộng nhiều công trình, phần việc tới các cấp Công đoàn; tổ chức hiệu quả, thiết thực công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động; chế độ chính sách đối với ĐVCĐ, người lao động được quan tâm thỏa đáng.

Hoạt động của Công đoàn CAND ngày càng lôi cuốn sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ, người lao động; hoạt động phối hợp giữa Công đoàn với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp được chú trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã được trẻ hóa, có trình độ về lý luận chính trị, nhiệt tình với công tác Công đoàn; năng động, sáng tạo, chủ động trong các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động Công đoàn; vị thế của tổ chức công đoàn trong CAND ngày càng được khẳng định; nhận thức, trình độ của cán bộ, ĐVCĐ ngày càng được nâng cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn trong CAND thời gian tới. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn CAND và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn CAND, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Trung tá Công Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn CAND với 100% số phiếu bầu.