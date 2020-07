Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 24-7-2020, đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) đã đến Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội (số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) để dâng hương tưởng nhớ và tri ân, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) cùng các cán bộ chiến sỹ của đơn vị tới dâng hương-hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, chân thành

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - bày tỏ: "Là thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng của dân tộc, được sống trong một đất nước tự do, tươi đẹp và hanh phúc, chúng tôi đời đời ghi nhớ những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu cho lý tưởng cao đẹp, cho sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi xin hứa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động sẽ tiếp bước các lớp cha anh đi trước, sống và chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, chủ động - sáng tạo - mưu trí - dũng cảm, lập thêm nhiều chiến công hơn nữa để góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô".

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng nói lời tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội

Tại buổi lễ, từng cán bộ chiến sỹ CSCĐ đã thành kính dâng hương trong tâm trạng xúc động, chân thành.

Sau đó, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động tiếp tục tổ chức buổi lễ gặp mặt, tri ân thương binh và thân nhân liệt sỹ tại trụ sở đơn vị (số 54 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

Có những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn CSCĐ là thân nhân liệt sỹ

Thay mặt Ban Chỉ huy Trung đoàn, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng và Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trung đoàn trưởng - đã bày tỏ lời cảm ơn gửi tới các thương binh và thân nhân liệt sỹ, đồng thời trao món quà ý nghĩa.

"Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, có công với cách mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện để các thương binh và gia đình liệt sỹ vươn lên, vượt qua những khó khăn, mất mát", Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng bày tỏ.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng bày tỏ lời cảm ơn gửi tới các thương binh và thân nhân liệt sỹ

Các thương binh và thân nhân liệt sỹ có mặt tại buổi lễ đã thể hiện sự xúc động trước tình cảm chân thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Thủ đô.