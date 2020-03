Trừ Thanh Hóa, Nghệ An cho học sinh đi học từ 9-3, nhiều địa phương kéo dài đợt nghỉ đến 16-3

ANTD.VN - Đến ngày 6/3, nhiều địa phương tiếp tục thông báo nghỉ học với trẻ mầm non đến học sinh THCS tới 16/3, trừ Nghệ An và Thanh Hóa đề xuất học sinh THCS trở lại trường sớm hơn 1 tuần.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố tiếp tục nghỉ học đến hết tuần sau. Mới chỉ có Sở GD-ĐT Thanh Hóa đề xuất với UBND tỉnh về việc cho học sinh THCS sẽ đi học trở lại vào thứ Hai, ngày 9-3; học sinh Tiểu học và Mầm non đi học vào ngày 16-3.



Tại Nghệ An, ngày 9/3, 401 trường THCS tỉnh Nghệ An sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày phòng ngừa dịch Covid-19. Tổng hợp của Sở GD-ĐT tỉnh này, trong tuần đầu tiên đi học trở lại của học sinh THPT mỗi một ngày Nghệ An có khoảng 600 - 700 học sinh nghỉ học/91.000 học sinh (chiếm khoảng 0,9% tổng số học sinh, cao hơn bình thường khoảng 0,2%).

Ngày 05/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã có công văn về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến ngày 15/3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở GDĐT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn phụ huynh học sinh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành Y tế; chủ động phương án sẵn sàng giải quyết kịp thời tình huống bất thường xảy ra; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở giáo dục trước khi học sinh trở lại trường.

Tại Hà Nội, học sinh phổ thông vẫn nghỉ học và chờ thông báo tiếp vào chiều nay 6/3

Ngày 05/3, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh này sẽ nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh…

Ngày 05/3, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3 (học sinh khối THPT, học viên giáo dục thường xuyên vẫn đi học bình thường) nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian học sinh nghỉ, Sở tiếp tục chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục theo dõi tình hình và thực hiện việc tẩy trùng trường lớp.

UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở GDĐT và UBND các quận, huyện về thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh, học viên. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm- học thêm… tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Riêng học sinh, học viên lớp 12 đi học bình thường.

Sáng 06/3, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp đã có công văn gửi trưởng các phòng GDĐT về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 tiếp tục nghỉ học từ ngày 09/3 đến hết ngày 14/3, ngày 16/3/2020 học sinh đi học trở lại.

TP Hồ Chí Minh chưa chốt lịch đi học trở lại sau tuần này. Tuy nhiên, trước thời gian nghỉ học kéo dài vừa qua, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã quyết định Sở GD- điều chỉnh mốc thời gian các hội thi và hoạt động giáo dục cấp thành phố trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Theo đó, tất cả các kỳ thi đều lùi ngày so với mốc cũ đã thông báo trước đó. Thời gian lùi từ 15 ngày tới gần 1 tháng, thậm chí 2 tháng. Cụ thể, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh khối 9 và 12 điều chỉnh thời gian tổ chức ngày 10/3 sang ngày 7/4.

Thời gian kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 điều chỉnh từ ngày 20/4 đến ngày 10/5 sang 18/5 đến ngày 6/6. Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2019-2020 điều chỉnh từ ngày 26/5 sang ngày 23/6. Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT điều chỉnh từ ngày 16/5 sang ngày 13/6.

Hà Nội với gần 2 triệu học sinh phổ thông và trẻ mầm non sẽ công bố việc có đi học trở lại trong tuần tới hay không vào chiều nay 6/3.