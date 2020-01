Triệt xóa bằng được, bằng hết các băng, nhóm tội phạm

ANTD.VN - Với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao, chiều 8-1, hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, triển khai chương trình công tác Công an năm 2020 của Công an TP. Hà Nội đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã nêu rõ: năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...; là năm cuối của nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm dự báo có nhiều diễn biến phức tạp cả về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP kết luận hội nghị

Do đó, cùng với các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra trong chương trình công tác năm, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh toàn lực lượng Công an thành phố cần thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần nhận thức sâu sắc rằng, năm 2020, tình hình, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có Công an thành phố sẽ ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao tặng Huân chương Chiến công các hạng cho các cá nhân

Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường rà soát, quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, nhất là lĩnh vực an ninh mạng. Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm và giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và tại chỗ, không để phức tạp, lây lan, kéo dài; làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP tặng Cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể công an phường

Đặc biệt nhấn mạnh về bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Trung tướng Đoàn Duy Khương chỉ rõ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là trọng tâm trong năm 2020. Chính vì vậy, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ nhân sự Đại hội...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tướng Đoàn Duy Khương chỉ đạo, năm 2020, Bộ Công an tiếp tục đề ra chỉ tiêu phấn đấu làm giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; do đó, toàn lực lượng Công an thành phố cần tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”; không để hình thành, tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm. Cần xác định rõ: “Nơi nào, địa bàn nào còn băng, nhóm tội phạm thì công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa bằng hết các băng, nhóm tội phạm", Giám đốc Công an thành phố nêu rõ.

Cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng; đảm bảo tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; không để tồn tại thực trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt tại cơ sở. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam về và qua địa bàn Hà Nội, không để tội phạm ma túy lợi dụng Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cũng như các lĩnh vực quản lý hành chính, giao thông trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải xác định mục tiêu, yêu cầu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an thành phố và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc về việc nêu gương. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa tin định hướng dư luận về những vấn đề liên quan đến ANTT và hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô. Đặc biệt, năm 2020 cần tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu cần kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chiến đấu của lực lượng CATP Hà Nội...