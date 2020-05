Triển lãm sách điện tử kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Sáng ngày 17/7, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TTTT) phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và các nhà xuất bản, bảo tàng, công ty công nghệ, tổ chức họp báo ra mắt Triển lãm trực tuyến sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm là hoạt động ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng của nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi người hiểu thêm sâu sắc hơn về tư tưởng, nhân cách và tình cảm của Bác, để từ đó nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Tham dự buổi họp báo có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Giao diện triển lãm điện tử

Triển lãm chia làm 5 khu trưng bày chính: Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện nổi bật; Khu trưng bày sách của Bác, trong đó nổi bật là bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia bao gồm: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu trưng bày sách viết về Bác với hơn 200 ấn phẩm tiêu biểu, mới nhất đến từ các NXB và 300 đầu sách do Thư viện Quốc gia cung cấp; Khu tư liệu về Bác với gần 1000 tranh, ảnh, video; Khu trưng bày tem với 75 bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp.

Thêm vào đó, triển lãm còn tổ chức khoảng 10 sự kiện giao lưu, tọa đàm trực tuyến của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu tác phẩm, công trình về Người. Tọa đàm trực tuyến gồm 2 phòng: phòng trực tuyến dành cho các tác giả; phòng cộng đồng dành cho những ai quan tâm tới quá trình thảo luận, có thể tương tác với phòng trực tuyến.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, triển lãm trực tuyến giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đây sẽ là cơ hội cho nhiều đối tượng độc giả có thể đọc tài liệu.

Tất cả các đầu sách, hình ảnh, video…tại triển lãm được chuẩn bị kỹ lưỡng, khắt khe để đảm bảo tính chính xác về nội dung, bản quyền và bảo mật thông tin.

Đặc biệt, đơn vị công nghệ phối hợp là Công ty công nghệ V&V sử dụng công nghệ cao để xử lý các video có dung lượng lớn, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh. Các đầu sách ebook và trực truyến được sắp xếp thuận tiện nhất cho người đọc.

Triển lãm sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Sàn Book365.vn với tên miền truy cập là: TrienlamsachHCM.Book365.vn. Triển lãm sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19/5/2020 đến hết ngày 30/5/2020.