Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

ANTD.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 quy mô cấp Quốc gia do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban tổ chức đã quyết định năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động Giỗ Tổ.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tổ chức 3 hoạt động lễ chính gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức vào ngày 29-3; Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 2-4 (tức mùng 10-3 âm lịch). Song song với tổ chức các hoạt động phần lễ, tỉnh Phú Thọ đã đồng thời tổ chức khánh thành cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm, thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 29-3.

Lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các đền chùa trong khu di tích

Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án bố trí lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tại các đền, chùa trong khu di tích và các chốt mục tiêu trên địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình từ xa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra các hoạt động gây rối, tập trung đông người, hoạt động tôn giáo trái phép, gây mất ANTT trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các chốt kiểm tra y tế được tổ chức

Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó thành phần, số lượng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng giảm số lượng. Mặc dù vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Việt Trì chủ động phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng được bố trí để kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế

Đặc biệt trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị thành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh gồm các lực lượng: Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông, Y tế thường trực 24/24 giờ, tiến hành kiểm soát 100% phương tiện đi vào thành phố Việt Trì và các khu vực lễ hội; tiến hành kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người tham gia giao thông, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế kịp thời.

Để bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày mùng 10-3 âm lịch, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, nhất là ngành Y tế tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Phú Thọ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 cho CBCS và nhân dân, tổ chức phun thuốc khử trùng trên diện rộng và tiến hành đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các đại biểu và nhân dân đến hành lễ.