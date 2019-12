Triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 19-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.