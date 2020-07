Triển khai đồng bộ kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - Sáng nay (14-7), Cụm thi đua số 7 Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phòng trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP cùng dự hội nghị.

Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội gồm 10 đơn vị địa bàn các quận, huyện và thị xã. Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ - Ban Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 7w đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Huyện uỷ, Thị uỷ, HĐND, UBND các huyện, thị xã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề công tác ANTT và xây dựng lực lượng. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các đơn vị trong cụm thi đua luôn được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng hoạt động lộng hành, không để phát sinh địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý và TNXH; tỷ lệ khám phá án chung cao; điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án; triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma tuý, ổ nhóm tệ nạn cờ bạc. Công tác chấp hành pháp luật được tăng cường, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Công tác quản lý hành chính về TTXH được tăng cường; trật tự ATGT, trật tự công cộng được đảm bảo. Phong trào bảo vệ ANTQ được duy trì, huy động quần chúng nhân dân tích cực phòng ngừa tố giác tội phạm tại cơ sở. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được tăng cường, bộ máy, đội ngũ cán bộ chỉ huy được kiện toàn, bổ sung.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được quan tâm; công tác biểu dương khen thưởng được quan tâm kịp thời, nhất là biểu dương các đơn vị có thành tích đột xuất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhận xét, tình hình ANTT trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và trên địa bàn các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 nói riêng còn nhiều tiềm ẩn phức tạp; tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 của CATP Hà Nội tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm do CATX Sơn Tây (Cụm phó cụm thi đua) tổ chức

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và công tác đảm bảo ANTT trong năm 2020 cũng như phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác nắm tình hình, thông tin báo cáo, đặc biệt là Công an các huyện, thị xã có cảng hàng không, các khu công nghiệp cần thực hiện tốt hơn nữa trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Các đơn vị cũng phải thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn coi đây là công tác trọng tâm, là xương sống trong phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm; nắm chắc tình hình địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, giải quyết hồ sơ hộ khẩu và căn cước công dân trong đó tập trung triển khai nghiêm túc công tác tổ chức nhập dữ liệu trên phiếu thu thập thông tin dân cư theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và CATP Hà Nội.

Đối với đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 7 cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệp hay, vận dụng sáng tạo những cách làm mới, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tế. Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng công tác hậu cần…