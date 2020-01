Triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

14:23 19/01/2020 0 Trung Hiếu

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 19-12-2019 của UBND TP Hà Nội về "Phối hợp tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn Giao thông 2020 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020", Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai, kết hợp với các lực lượng của UBND quận để thực hiện chương trình ra quân, đảm bảo ANTT, ATGT trên toàn địa bàn.