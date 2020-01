Trao giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019: Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô vinh dự đoạt giải C

ANTD.VN - Tác phẩm “Trẻ hóa cấp ủy: Không thể là nhiệm vụ bất khả thi” của nhóm tác giả Nguyễn Chính Trung- Nguyễn Tiến Hưng- Phạm Thị Phương- Đồng Thanh Hoàn (Báo An ninh Thủ đô) đoạt giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tác giả đoạt giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019

Tối nay (15-1), Ban Tổ chức Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đến dự lễ trao giải.

Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019

Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 đã được phát động từ tháng 1-2019. Hơn 30 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được lựa chọn từ gần 1.700 tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng, thuộc các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử và báo ảnh.



Sau nhiều vòng tuyển chọn nghiêm túc, công bằng, Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng dành cho các tập thể xuất sắc tham dự giải; 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến khích và 2 giải mới theo thể lệ Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019. 2 giải mới đó là: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Giải C cho đại diện nhóm tác giả Báo An Ninh Thủ đô

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cách mạng đối với sự phát triển của đất nước ngày hôm nay.



Thủ tướng cho rằng, giải thưởng khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng cách mạng sắt son của những người làm báo trên cả nước, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn mới của đất nước, Thủ tướng yêu cầu những người làm báo cần nêu cao hơn nữa tinh thần cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng trau dồi chuyên môn nghề nghiệp để đóng góp nhiều hơn, xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường.