Trao đổi, giải đáp thấu đáo những ý kiến của công dân

ANTD.VN - Chiều 19-12, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội (số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ, tháng 12-2019.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ, tháng 12-2019.

Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc Công an thành phố, và chỉ huy một số đơn vị chức năng cùng dự buổi tiếp.

Thực hiện Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 3/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Kế hoạch số 86/KH-CAHN-PX05 ngày 26/3/2019 của Công an thành phố Hà Nội về Tiếp công dân của Giám đốc Công an Thành phố, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã chủ trì buổi tiếp công dân theo định kỳ, tháng 12-2019.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Công an thành phố đã nghe công dân trình bày ý kiến, các nội dung khiếu nại, phản ánh, tố giác, cung cấp thêm thông tin… về những vấn đề vướng mắc được gửi đến đơn vị chức năng Công an thành phố.

Giám đốc Công an thành phố đã trao đổi với công dân, và phân công Đại tá Nguyễn Văn Viện cùng chỉ huy một số đơn vị chức năng giải đáp, hướng dẫn các quy định, quy trình giải quyết sự việc, để công dân hiểu, nắm bắt. Giám đốc Công an thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của Công an thành phố tiếp tục khẩn trương xác minh xử lý thông tin sự việc, nhanh chóng hồi đáp công dân.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an thành phố nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an thành phố; qua đó, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo đơngiải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.