Trao 1.000 chai nước rửa tay đến người dân giữa 'mùa dịch' Covid-19

19:57 17/03/2020 0 Hải Như

ANTD.VN - “Cầm chai nước rửa tay khô mini do cán bộ chiến sỹ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Hà Nội trao tặng, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì những người chiến sỹ công an không những là một trong các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch mà còn đồng hành cùng người dân lao động giữa mùa dịch” - anh Phạm Trung Tuyến bày tỏ.