Tranh giành khách đi "xe ôm", nam thanh niên đâm đồng nghiệp tử vong

ANTD.VN - Dù mới đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm việc được 3 ngày, nhưng Lê Văn Tuyên (SN 1989) trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trong khi tranh giành khách đã đâm anh Đặng Đức C, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 14-6, tại khu vực đường Vành Khuyên giao với đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ dân phố Tân Xuân 3, phường Xuân Đỉnh.

Tại thời điểm trên, Công an phường Xuân Đỉnh nhận được tin báo của chị Nông Thị H, trú tại phường Xuân Đỉnh về việc chồng chị là anh Đặng Đức C bị một nam thanh niên cùng hành nghề “xe ôm” đâm. Người dân xung quanh đã đưa anh C đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh C đã tử vong.

Nhận được tin báo CAP Xuân Đỉnh một mặt khẩn trương có mặt tại hiện trường, mặt khác đã báo cáo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội cùng phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Văn Tuyên tại hiện trường vụ án

Qua quá trình ghi lời khai người làm chứng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 8 giờ sau khi nhận tin báo, các cán bộ chiến sỹ CAP Xuân Đỉnh và Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định đối tượng đâm khiến anh C tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là Lê Văn Tuyên, (SN 1989) trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Mở rộng điều tra, các mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi và bắt giữ Lê Văn Tuyên khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đông Anh. Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Lê Văn Tuyên và Hà Văn Hưng (SN 1990) trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm -người đã giúp sức cho Tuyên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong khi tranh giành khách đi “xe ôm”. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ.