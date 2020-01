Trang nghiêm lễ gắn biển Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBCS đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ” đã được thành kính dâng lên, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương dẫn đầu đoàn đại biểu CATP dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thay mặt Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công nhân viên, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và nguyện tiếp bước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô.

Trung tướng Đoàn Duy Khương xúc động phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu: "Kính thưa anh linh các Anh hùng liệt sĩ! Thưa các đồng chí! Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây, bồi hồi xúc động, vô cùng thương tiếc 3 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vừa qua. Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, là nguồn động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Trung tướng Đoàn Duy Khương dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ

Cũng tại đây, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã báo cáo sơ bộ kết quả công tác năm 2019. Theo đó, trong năm qua với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô bên cạnh những thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Song, CATP Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; các ban - ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ

An ninh chính trị được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn 2.209 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm; đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 mang tầm quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 6,6%; trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí; chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng lực lượng đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy mới sau khi kiện toàn đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc triển khai Đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đảm bảo đúng lộ trình, yêu cầu đề ra; công tác tài chính – hậu cần, kỹ thuật được chủ động, đảm bảo. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thành phố và toàn lực lượng CAND năm 2019, được Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; Công an Thủ đô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2019.

Đại diện gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy xúc động thắp hương trước Anh linh các liệt sĩ CATP Hà Nội

Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy xúc động gắn biển thêm tên liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vừa qua tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội

Tại buổi lễ, cán bộ cùng các chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã kính cẩn nghiêng mình và hứa với anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó, xứng đáng với công lao trời biển, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ.