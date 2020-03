Đại tá Doãn Hữu Văn, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 375, Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) xúc động khi đón nhận tình cảm của Báo ANTĐ và Công ty TNHH Bell Đức trao tặng CBCS của đơn vị 600 chai nước rửa tay diệt khuẩn. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 đang có những chiều hướng phức tạp Với nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, các mục tiêu trọng điểm, ý thức bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho bản thân luôn được chỉ huy, CBCS của Trung đoàn 375 nhận thức sâu sắc; và những chai nước rửa tay diệt khuẩn là thứ không thể thiếu trong quá trình làm nhiệm vụ của CBCS Tại CAP Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng và ông Trịnh Hữu Quảng, Giám đốc Kinh doanh của Công ty TNHH Bell Đức đã trao tặng hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn cho đơn vị; hỗ trợ CBCS có thêm nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 Con số 300 chai nước rửa tay diệt khuẩn cũng được Báo ANTĐ và nhà tài trợ trao tặng tới chỉ huy, CBCS CAP Giát Bát. Trung tá Phạm Thái Dương, Trưởng CAP Giáp Bát cho biết, địa bàn có bến xe Giáp Bát, nhiều khu vực công cộng đông người, nên công tác phòng, chống dịch hết sức cấp thiết. Việc có thêm hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn sẽ giúp CBCS vững vàng hơn, đảm bảo an toàn khi thực thi nhiệm vụ Trong những ngày này, để đảm bảo an toàn cho CBCS và nhân dân đến liên hệ công việc, Đội CSQLHC CAQ Hoàng Mai đều kiểm tra thân nhiệt của người dân Khu vực tiếp dân, giải quyết hồ sơ của đơn vị vẫn có khá nhiều người đến làm các thủ tục có liên quan. Những chai nước rửa tay diệt khuẩn thực sự vô cùng cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn đã được Báo ANTĐ và Công ty TNHH Bell Đức trân trọng gửi tặng CBCS Đội CSQLHC và Đội CSGT-TT CAQ Hoàng Mai đễ hỗ trợ cho nhiệm vụ phục vụ nhân dân CAP Hoàng Liệt cũng là đơn vị tuyến đầu chống dịch, khi phụ trách đảm bảo ANTT tại tòa nhà cách ly tập trung ở khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn được Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng và đại diện Công ty TNHH Bell Đức trao tặng sẽ hỗ trợ cho CBCS tại các chốt làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly này Quản lý nhiều tòa nhà chung cư, khu vực dân cư tập trung đông người, nhiều thành phần, những ngày qua nhiệm vụ của CAP Mai Động cũng hết sức nặng nề. 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn đã được Báo ANTĐ và đơn vị đồng hành trao tặng nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19

