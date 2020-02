Trấn áp mạnh các loại tội phạm "nóng", không để hình thành tụ điểm phức tạp

ANTD.VN - Chiều 5-2, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Sự, Cục phó Cục CSHS (Bộ Công an). Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Phòng ngừa có chiều sâu, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Thay mặt Cục CSHS, Đại tá Nguyễn Hữu Sự, Phó cục trưởng Cục CSHS biểu dương những kết quả, thành tích Phòng CSHS cũng như lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã đạt được trong năm 2019 và đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Khái lược thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự của lực lượng CSHS trên cả nước trong năm qua, Đại tá Nguyễn Hữu Sự đánh giá: Trong năm 2019, Công an các địa phương, trong đó có CATP Hà Nội đã có những nỗ lực cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu về đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Tỷ lệ điều tra, khám phá án cao.

Đại tá Nguyễn Hữu Sự, Phó cục trưởng Cục CSHS phát biểu chỉ đạo tại hội nghị



Cảnh báo một số loại tội phạm nổi như giết người, tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em, liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ có xu hướng tăng cao. Tội phạm xâm hại sở hữu, nhất là trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tín dụng đen, người nước ngoài có diễn biến phức tạp; Cục Phó Cục CSHS đề nghị Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phòng ngừa, xử lý tội phạm cờ bạc sau Tết.

Đánh giá cao tính chuyên sâu, cụ thể và hiệu quả của các kế hoạch, chuyên đề được Phòng CSHS triển khai, Đại tá Nguyễn Hữu Sự mong muốn trong năm 2020, những kết quả này sẽ được Phòng CSHS duy trì và đẩy mạnh.

Đồng chí Cục phó Cục CSHS cũng lưu ý Phòng CSHS - CATP Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và kiểm soát tình hình phải sâu hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn, từ đó bổ sung vào các kế hoạch, biện pháp công tác. Phòng CSHS tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh các yêu cầu nhiệm vụ với lực lượng CSHS Thủ đô trong năm 2020



Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những kết quả, thành tích của Phòng CSHS, lực lượng CSHS - CATP đã đạt được...

Đồng chí Phó Giám đốc CATP thông tin khái quát một số vụ án nổi trên địa bàn thành phố đang được đơn vị tập trung xử lý. Đặc biệt, cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý được CATP Hà Nội nói chung, lực lượng CSHS nói riêng tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Nhiều chuyên đề, hệ, loại đối tượng tội phạm được dư luận nhân dân quan tâm đã bị tập trung xử lý, phòng ngừa.

Trong năm 2019, lực lượng CSHS đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt rất cao; kết quả điều tra khám phá án cao, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Trong 9 ngày Tết Canh Tý, trên địa bàn thành phố không để xảy ra trọng án.

Dành thời gian lắng nghe, đánh giá sâu một số tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cũng như dự báo tình hình trong năm 2020, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng lưu ý: Phòng CSHS cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội những kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai hiệu quả phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS khẳng định, lực lượng CSHS hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra



Phòng CSHS và lực lượng CSHS Thủ đô tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản.

Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh chuyên án. Thường xuyên rà soát, dựng các băng, ổ nhóm đối tượng hình sự, tập trung vào các ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, côn đồ, hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cướp, cưỡng đoạt, cướp giật…, chủ động xác lập hiềm nghi, xác minh và củng cố tài liệu lập chuyên án đấu tranh có hiệu quả.

Thực hiện và tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc những quy định, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý địa bàn, đối tượng.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, Phòng CSHS đẩy mạnh thực hiện Đề án 2 về phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2016-2020, thuộc chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; các đề án thuộc chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ; triển khai mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự theo chuyên đề, hệ loai đối tượng, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết không để hình thành, tồn tại các điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; phòng, chống hiệu quả tội phạm sử dụng vũ khí cướp tài sản, nhất là ở những cơ sở kinh doanh; phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Tập trung phối hợp với các lực lượng khác trong CATP Hà Nội tổ chức đấu tranh trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm “đường phố”; Nâng cao hiệu quả bắt đối tượng truy nã, đặc biệt chú ý bắt đối tượng truy nã đặc biệt, truy nã nguy hiểm, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2020.

Phát huy các kế hoạch phòng ngừa

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý trên lĩnh vực công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình Quốc gia phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Kịp thời phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các ổ, nhóm đối tượng cờ bạc, những tụ điểm nóng về tệ nạn xã hội…

Phòng CSHS tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSHS toàn thành phố thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tuyệt đối không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm tố tụng…

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích



Cùng với đó, Phòng CSHS đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các phòng của Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an các địa phương trong điều tra các vụ án nghiêm trọng, các băng, ổ nhóm, tội phạm liên tỉnh, các đường dây tội phạm nước ngoài, để hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ, Phòng CSHS cũng nhận thấy công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiệm vụ ngày càng được nâng cao, đẩy mạnh theo hướng chuyên sâu, thực chất.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS báo cáo, trong năm 2019, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã nắm, bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố, từ đó chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc đề ra các biện pháp, kế hoạch, giải pháp để chỉ đạo các đơn vị CSHS làm tốt công tác phòng, chống đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với CSHS Công an các quận, huyện và thị xã, qua đó nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự nói chung (đạt 83,1%), đặc biệt đã điều tra khám phá nhanh 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Công tác phòng ngừa tội phạm đã được các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả, do đó đã kiềm chế làm gảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra (giảm 7,6% so với năm 2018); một số tội danh chính đều giảm so với năm 2018 như: Giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Có 3 đơn vị không để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn là Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoài Đức.

Phòng CSHS cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước và thành phố…