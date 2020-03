Trải nghiệm buồng khử khuẩn cùng cán bộ chiến sĩ công an giữa tâm dịch Covid-19

ANTD.VN - Nếu như trước đó chỉ test nhanh nhiệt độ cơ thể và được yêu cầu sát khuẩn bằng dung dịch được chuẩn bị sẵn, thì nay, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước khi vào đơn vị làm việc đều được trải nghiệm buồng khử khuẩn di động. Ai cũng hào hứng, bởi giữa tâm dịch Covid-19, không ai muốn mình là một trong số những ca dương tính tiếp theo.

Tính đến 21h30 ngày 24-3, Việt Nam đã có tổng cộng 134 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 100 người Việt Nam, 34 người nước ngoài với 17 ca đã điều trị khỏi, ra viện. Hà Nội đang có số ca nhiễm cao nhất là 43 trường hợp.

Ngay khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, UBND Thành phố Hà Nội đã ngay lập tức triển khai các biện pháp rà soát, các ly, dập dịch, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được triển khai nghiêm túc tại các cơ quan, doanh nghiệp cho đến các địa bàn dân cư.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài, người dân hãy ở nhà càng nhiều càng tốt, cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như công tác phòng, chống Covid-19 đang được Thành phố đẩy mạnh.

Nhiều nhà hàng đóng cửa, những nơi vốn thường có đông người tụ tập như quán bar, karaoke… cũng đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Không ít doanh nghiệp tư nhân cũng đã cho nhân viên làm việc tại nhà. Còn đối với các đơn vị vẫn hoạt động bình thường thì sao? Đa phần họ đều trang cấp các phương tiện kiểm tra, phòng ngừa cơ bản như test thân nhiệt, hoặc sát khuẩn bằng dung dịch được Bộ Y tế kiểm định chất lượng.

Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ nâng cao công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mỗi đơn vị đều có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mỗi cán bộ chiến sĩ.

Công dân đến liên hệ công tác được đo thân nhiệt

Các cán bộ chiến sĩ cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và khử khuẩn

Tại Công an quận Hoàn Kiếm, những ngày qua, mỗi cán bộ chiến sĩ đến đơn vị làm việc, công dân đến liên hệ công tác hoặc thực hiện các thủ tục hành chính đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn. Tại hành lang của đơn vị cũng đều bố trí các lọ dung dịch rửa tay, sát khuẩn, thuận tiện cho các cán bộ chiến sĩ sử dụng.

Thời gian gần đây, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho tất cả cán bộ chiến sĩ và công dân đến Công an quận Hoàn Kiếm làm việc, đơn vị đã phối hợp với Công ty cổ phần ASFA Việt Nam lắp đặt buồng khử khuẩn di động với phương châm “phòng ngừa dịch bệnh, chung tay vì cộng đồng” ngay tại cổng ra vào của đơn vị.

Công dân được khử khuẩn qua hệ thống buồng khử khuẩn di động được lắp đặt tại cổng ra vào của công an quận

Không ít người tỏ ra rất hào hứng khi được trải nghiệm buồng khử khuẩn di động, bởi có lẽ ai cũng cảm thấy lo lắng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Đoàn thanh niên công an quận đã tiếp nhận công trình, tổ chức thiết kế, in ấn các áp phích có nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hàng ngày, các đoàn viên, thanh niên của đơn vị thay phiên nhau hướng dẫn cách sử dụng thiết bị buồng khử khuẩn, nhằm đảm bảo thiết bị vận hành đúng quy cách, mang lại hiệu quả phòng ngừa virus tốt nhất.

Trung tá Mai Hồ Bắc - Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm rất hào hứng với công trình đầy thiết thực này

Là một trong số những người trải nghiệm đầu tiên với thiết bị này, Trung tá Mai Hồ Bắc – Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Công trình này rất thiết thực trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Đến cơ quan làm việc được khử khuẩn như vậy, tôi nghĩ nó không những đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân tôi mà còn đảm bảo cho các đồng nghiệp của tôi nữa. Và tôi rất hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của các đoàn viên Công an quận. Hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để chúng tôi có thể làm việc bình thường”.

Không chỉ có các cán bộ chiến sĩ mà ngay cả người dân khi đến làm việc cũng được hướng dẫn sử dụng buồng khử khuẩn. Trung úy Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi, những đoàn viên thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm mong rằng, việc làm nhỏ bé của chúng tôi sẽ góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm đến mỗi cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng, chống đại dịch”.

Việc đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn là một trong các biện pháp ngăn chặn sự lây lan gia tăng của dịch bệnh, đảm bảo cho sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và công dân đến làm việc tại công an quận Hoàn Kiếm

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Đại tá Hà Mạnh Hùng – Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, công an quận Hoàn Kiếm luôn quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Thành phố và CATP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng, thì đơn vị cũng cố gắng trang bị các thiết bị, phương tiện y tế, đảm bảo cho mỗi cán bộ chiến sĩ có sức khỏe tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Đại tá Hà Mạnh Hùng: “Đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc, không nể nang các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, không phân biệt lãnh đạo chỉ huy hay cán bộ chiến sĩ. Nếu có trường hợp mắc hoặc nghi ngờ nhiễm virus sẽ tổ chức đúng quy định cách ly, điều trị, xử lý, tránh để dịch bệnh lây lan”.

Với sự chung tay, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng với nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch, hy vọng đại dịch sớm được đẩy lùi, để người dân sớm quay trở lại cuộc sống, học tập, làm việc, sinh hoạt bình thường như trước đây.