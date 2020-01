TP Hồ Chí Minh có mức lương cao nhất cả nước

Năm 2019, tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết năm 2020 của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, tiền lương, tiền thưởng rất quan trọng đối với người lao động và được sự quan tâm của xã hội, nhất là vào dịp Tết nên hàng năm cơ quan này đều yêu cầu các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát các quy chế trả lương, quy chế thưởng để xây dựng phương án trả lương, thưởng dịp Tết và có các chính sách hỗ trợ đối với người lao động trong dịp Tết.

Đồng thời, tiến hành khảo sát, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và tổng hợp báo cáo về Bộ, trên cơ sở đó Bộ có những biện pháp chỉ đạo nhằm đảm bảo cho người lao động đón Tết đầm ấm, yên vui, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trên cơ sở báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với 28.681 doanh nghiệp có báo cáo, tương ứng với 3,5 triệu lao động), Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2019, tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với năm 2018.

Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 10,008 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,9% so với năm 2018; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,966 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2018; Doanh nghiệp dân doanh là 7,256 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,4% so với năm 2018; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 7,631 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Cũng theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2019, người hưởng lương cao nhất năm 2019 đang làm việc trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM với mức tiền lương bình quân hơn 1,5 tỷ đồng/tháng.