Tổng kiểm tra, phòng chống và xử lý nghiêm đua xe trái phép trên toàn quốc

10:02 18/04/2020 0 Minh Hải - Hoàng Phong

ANTD.VN - Ngày 18-4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cương quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép. Trong đó huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong Công an kết hợp với các cấp chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với những đối tượng càn quấy.