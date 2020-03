Tổng kiểm tra, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN - Bộ Công an vừa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động giao nộp 496 khẩu súng các loại; 3.902 viên đạn; 68 quả bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn; 8,1kg thuốc nổ, 20 kíp nổ; 186 công cụ hỗ trợ; 1.453 vũ khí thô sơ. Đã phát hiện, bắt giữ 113 vụ, 210 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 64 khẩu súng các loại; 4.970 viên đạn, 02 lựu đạn, 281 kg thuốc nổ, 2.380 kíp nổ, 37 công cụ hỗ trợ, 114 vũ khí thô sơ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó xảy ra nhiều vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, nhất là lợi dụng không gian mạng, hoạt động bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép; nhiều vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án với tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây lo lắng trong nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi làm việc



Bên cạnh đó, tình trạng tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng kíp... và các loại vũ khí khác trong đồng bào dân tộc vẫn còn phức tạp, vẫn còn tiếp diễn việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ (bom, mìn, vật nổ...), nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ hơn về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian qua; những điểm hạn chế trong quy định của pháp luật mà đối tượng phạm tội lợi dụng, cũng như khó khăn trong thực tiễn công tác liên quan đến lĩnh vực tại các đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất để thực hiện hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch 105.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần khẩn trương xây dựng các phương án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 105 của Bộ trưởng Bộ Công an; nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chất độc, chất cấm.

Cùng với các biện pháp trấn áp, cần đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm vận động tối đa người dân và các tổ chức, cơ quan biết để tham gia, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đặc biệt cần đi sâu tìm hiểu, nắm rõ địa bàn các vùng dân tộc để có những biện pháp vận động hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị cần tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành để nắm bắt thông tin nhanh nhạy, phục vụ có hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua biên giới, trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính.