Tổng kiểm soát phương tiện giao thông ở địa bàn cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN - Xác định rõ mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tích cực triển khai Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn địa bàn.

Ngay trong những ngày đầu triển khai cao điểm, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thạch Thất đã lập biên bản, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn

Huyện Thạch Thất là một trong các địa bàn cửa ngõ Thủ đô, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt trên các tuyến đường huyết mạch.

Lực lượng CSGT huyện Thạch Thất xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm

Theo Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất, ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trở lại bình thường, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, có diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Công an huyện đã xây dựng, triển khai Kế hoạch để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; kế hoạch của Cục CSGT và CATP Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an huyện Thạch Thất đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra trên toàn địa bàn.

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn huyện Thạch Thất

Theo đó, kế hoạch được triển khai nhằm huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến tại nạn giao thông như sử dụng ma túy, nồng độ cồn, tránh vượt sai quy định... Điều này góp phần duy trì ổn định trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai kế hoạch, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thạch Thất sẽ phối hợp với các đơn vị đội nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến tỉnh lộ 419, 420, 446 và các đường liên huyện H10, H19, đường liên xã trên địa bàn. Cùng với đó, Công an các xã, thị trấn tập trung xử lý các vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công quản lý.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Từ 7h sáng ngày 15-5, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Thạch Thất đã đồng loạt ra quân kiểm tra các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên các tuyến giao thông để kiểm tra 4 loại giấy tờ (bằng lái, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm dân sự) của tài xế, nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường; dừng đỗ sai quy định; vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo các tuyến cố định và hợp đồng xe ô tô vận tải container, xe mô tô...

Kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn

Ngay trong ngày đầu tiên, Công an huyện Thạch Thất đã kiểm tra hơn 60 phương tiện giao thông, xử lý 34 phương tiện vi phạm, gồm 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 30 cá nhân không đội mũ bảo hiểm, 1 xe container dừng đỗ sai quy định... xử lý phạt hành chính hơn 26 triệu đồng.

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thạch Thất, kế hoạch này sẽ được triển khai từ ngày 15-5 đến hết 14-6. Các đơn vị sẽ tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối với các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra, CBCS sẽ nhắc nhở, giải thích để người vi phạm tự giác chấp hành.