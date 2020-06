Tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự

ANTD.VN - Chiều 15-6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến CAND trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các nhà báo tiêu biểu của TTXVN trong công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT).

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu khai mạc hội nghị

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Tới dự buổi gặp mặt, giao lưu, về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Về phía TTXVN có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN; đại biểu lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành Trung ương, cùng 72 gương điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nêu rõ: Suốt 75 năm qua, trong từng giai đoạn lịch sử, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hay hòa bình xây dựng đất nước, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, TTXVN luôn đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của lực lượng CAND, góp phần động viên, cổ vũ các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”; “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an

Trong quá trĩnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, TTXVN luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của lực lượng CAND. Nhờ vậy, cán bộ, phóng viên của TTXVN trên các địa bàn thuận lợi hơn trong quá trình tác nghiệp, an ninh thông tin được bảo đảm, nhờ đó dòng thông tin của TTXVN liên tục chảy. Vai trò, vị thế của cơ quan thông tấn quốc gia ngày càng được khẳng định…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trao Bằng khen của TTXVN tặng các tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hơp giữa Bộ Công an và TTXVN

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viện Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là Thông tấn xã Việt Nam.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của TTXVN trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua của lực lượng CAND. Bộ Công an mong muốn và đề nghị TTXVN tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên luôn bám sát thực tiễn hoạt động của lực lượng CAND, qua đó có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin truyền thông của TTXVN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân thuộc TTXVN có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN

Tại buổi giao lưu, các đại biểu, những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các vùng miền trong cả nước, các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND và các nhà báo tiêu biểu trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đã đem đến những chia sẻ, suy nghĩ giúp mọi người hiểu hơn về những công việc mà Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân giao phó.