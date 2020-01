"Toàn lực lượng Công an và nhân dân mãi ghi nhận gương hy sinh anh dũng của các đồng chí"

ANTD.VN - Dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến thăm, chia buồn với thân nhân đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972) tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm chiều nay (11-1), Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Toàn lực lượng Công an và nhân dân sẽ mãi ghi nhận, biết ơn gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Huy Thịnh và các đồng đội, vì bình yên cuộc sống”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho công tác thi công, xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), sáng 9-1-2020; khi nắm bắt thông tin về một nhóm đối tượng ở xã Đồng Tâm chuẩn bị nhiều vũ khí, vật liệu nổ, hung khí, để chống đối, tấn công, các lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch trấn áp, ngăn chặn, quyết không để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi manh động, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự, nhất là sự bình yên, an toàn của cộng đồng dân cư.

Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh

Quá trình vừa vận động, thuyết phục, vừa kiên quyết trấn áp nhóm đối tượng hung hãn vốn đã lên kế hoạch giết người, Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh cùng 2 đồng đội là Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, đã anh dũng hy sinh.

Lực lượng chức năng đã tiêu diệt được 1 đối tượng chống đối, khi trên tay tên này vẫn cầm 1 quả lựu đạn. Quá trình khám xét sau đó, cơ quan Công an đã thu giữ gần 10 quả lựu đạn, vật nổ, các loại hung khí, bom xăng tự chế. Cùng với việc bắt giữ hơn 30 đối tượng có hành vi chống đối manh động, lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân ở xã Đồng Tâm…

Trước tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn tội ác, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và dũng cảm hy sinh vì bình yên cho người dân của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, trong ngày 11-1, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an, đã đến từng gia đình để thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân những người cán bộ, người đồng đội.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, động viên thân nhân 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh, cố gắng vượt qua mọi nỗi đau, khó khăn để vững bước ở cuộc sống phía trước

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên trung ương Đảng; Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP. Hà Nội, và đại diện chỉ huy một số đơn vị chức năng, tham gia đoàn công tác.

Nắm chặt đôi bàn tay run run vì xúc động của người mẹ Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (năm nay 74 tuổi), Đại tướng Tô Lâm thay mặt toàn lực lượng Công an gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Bộ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, về gương hy sinh dũng cảm của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thông qua đoàn công tác của Bộ Công an, cũng đã gửi đến thân thân gia đình 3 đồng chí Công an hy sinh trong trận chiến đấu tiêu diệt cái ác ở xã Đồng Tâm hôm 9-1, lời chia buồn sâu sắc. “Tinh thần dũng cảm, tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân sẽ mãi được toàn lực lượng Công an và nhân dân ghi nhận, biết ơn”, Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác chia sẻ nỗi đau mất mát, và khẳng định sự hy sinh anh dũng của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân sẽ được nhân rộng toàn lực lượng CAND

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 10-1, Chủ tịch nước đã ký Quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với 3 đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung úy Phạm Công Huy và Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, vì “Đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an địa phương, nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với 3 đồng chí anh dũng hy sinh.

Nghẹn ngào rất lâu trước sự quan tâm, tình cảm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, cháu Nguyễn Gia Huy (con trai lớn của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh; đang học năm thứ 2 trường Đại học Giao thông vận tải), đã trở nên rắn rỏi: “Con ước một ngày không xa sẽ được nối nghiệp của bố con; được chiến đấu, được cống hiến, được phục vụ nhân dân và ngăn chặn cái ác”.

Một lần nữa bày tỏ xúc động trước gương hy sinh dũng cảm của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và 2 người đồng đội, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, và Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã trao tặng thân nhân Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh kinh phí hỗ trợ, với lời chúc mọi người vững vàng, bình yên hơn để vượt qua khó khăn phía trước.

Trước đó, trong buổi sáng 11-1, Bộ trưởng Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ, và Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội đến thăm, động viên gia đình các đồng chí Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân và Trung úy Phạm Công Huy.

Tại nhà của Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn người chiến sỹ trẻ đã dũng cảm, hy sinh vì nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ân cần thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, mong muốn mọi người nén đau thương, và hãy luôn tự hào về sự hy sinh cao cả của người chiến sỹ trẻ tuổi.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an luôn quan tâm, coi trọng những tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sỹ Công an nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo bình yên cuộc sống của nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an đang và sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tốt mọi chế độ chính sách cho các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại diện gia đình Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí thành viên trong đoàn công tác; hứa sẽ luôn gương mẫu, sống xứng đáng với sự hy sinh của người con, người cháu, người em của mình.

Đến nơi ở của Trung úy Phạm Công Huy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vô cùng xúc động bế cháu bé còn đang ẵm ngửa, là con của người chiến sỹ vừa hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cảm thông sâu sắc với gia cảnh của Trung úy Phạm Công Huy, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng của Bộ Công an quan tâm sát sao đến đời sống, chính sách của đồng chí Phạm Công Huy; hỗ trợ nuôi dưỡng con của Trung úy Phạm Công Huy đến năm 18 tuổi.

“Trung úy Phạm Công Huy rất anh dũng, hy sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân và trật tự, kỷ cương xã hội. Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội sẽ nhân rộng tấm gương ấy trong toàn lực lượng CAND” - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và động viên bố mẹ, vợ và người thân của Trung úy Phạm Công Huy cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn, tiếp tục sống xứng đáng với sự hy sinh của người chiến sỹ Công an tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất dũng cảm, quên mình vì nhân dân phục vụ.

Đại diện gia đình Trung úy Phạm Công Huy bày tỏ xúc động đã được đồng chí Bộ trưởng thay mặt lực lượng CAND đến thăm, động viên, chia buồn và hứa gia đình sẽ vượt qua nỗi đau thương, tiếp tục thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của người công dân.