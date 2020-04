Kiểm tra tại chốt thực hiện nhiệm vụ cách ly xã hội ở đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chỉ đạo trực tiếp những công việc phải làm ngay với chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP Bên trong những lán trại dã chiến được trang bị giường ngủ dã chiến phục vụ CBCS ứng trực làm nhiệm vụ 24/24h Trung bình mỗi chốt gác thực hiện nhiệm vụ cách ly, kiểm tra thân nhiệt lái xe, phòng chống dịch Covid-19 sẽ có khoảng 18 CBCS Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo những lán trại dã chiến này phải được đặt ở các vị trí, điểm thuận lợi nhất cho công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ cũng như người dân Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo, ngoài lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an các quận, huyện và thị xã, phải bổ sung những thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo ANTT Tại chốt kiểm tra trên cầu Chương Dương, Trung tướng, Giám đốc CATP Đoàn Duy Khương chỉ đạo CBCS làm nhiệm vụ phải thực hiện đúng các yêu cầu về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND TP...trong công tác phòng, chống dịch, cách ly xã hội Kiểm tra chốt trực tại đường Quốc lộ 18 Hà Nội - Bắc Ninh, Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng lãnh đạo CATP, Phòng CSGT thống nhất địa điểm làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn Yêu cầu của Giám đốc CATP Hà Nội đối với 30 chốt làm nhiệm vụ tại các cửa ngõ ra vào thành phố là đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ hiệu quả nhất công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố Kiểm tra tại chốt đầu cầu Thanh Trì, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ ngoài máy đo thân nhiệt, còn phải sử dụng những thiết bị phòng hộ đảm bảo an toàn phòng dịch, có phương án xử lý những người cố tình vi phạm, không thực hiện yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng Công tác hậu cần phục vụ cho các chốt kiểm tra này của CATP Hà Nội được trang bị đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ của 30 chốt kiểm tra

