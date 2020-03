Tình người ấm áp thắp lên niềm hy vọng

Các chiến sỹ công an phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Phát hàng trăm nghìn khẩu trang miễn phí tới tay người dân



Ngay sau khi xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, mặt hàng khẩu trang y tế có dấu hiệu khan hàng, mặc những kẻ vô tâm trục lợi trong dịch bệnh, ở đâu đó tại Hà Nội, một số cá nhân, đơn vị đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí tới tận tay người dân tại các điểm công cộng. Sáng 2-2, nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh kết hợp với Báo An ninh Thủ đô và Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã tổ chức 2 điểm phát 75.000 khẩu trang miễn phí cho người dân.

Một điểm tại phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội, điểm còn lại tại Ga Hà Nội. Đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Toàn bộ số khẩu trang này do một “mạnh thường quân” ở TP.HCM tài trợ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát. Sau khi nhận được số hàng trên, ngay trong đêm 1-2, nhóm Hoa Cúc Xanh cùng Báo An ninh Thủ đô đã huy động lực lượng tiến hành phân tách số hàng trên thành từng gói nhỏ (mỗi gói gồm 3 chiếc khẩu trang) để tiến hành phân phát cho người dân.

Trong thời gian phát khẩu trang miễn phí, đông đảo người dân, du khách nước ngoài đã tới nhận và bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước nỗ lực phòng và chống dịch bệnh của Việt Nam. Cầm trên tay chiếc khẩu trang được phát miễn phí, anh Alan - du khách nước ngoài nhận xét, đây là chương trình có ý nghĩa lớn. Những người phát khẩu trang miễn phí còn hướng dẫn khách cách đeo đúng để đảm bảo an toàn. Anh Alan cũng rất vui khi nhận được khẩu trang miễn phí - thứ mà những ngày trước đó anh phải tìm mua khá vất vả, đồng thời mong muốn có thêm nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang để người dân và du khách chủ động phòng dịch.

Do hiệu quả tích cực từ chương trình trên mang lại, không quản ngại mưa rét, chưa đầy 1 tuần sau, nhóm Hoa Cúc Xanh tiếp tục phối hợp Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) phát 15.000 khẩu trang miễn phí trước cổng Bệnh viện Việt Pháp (số 1, đường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nói về mục đích tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí, chị Lê Minh Hằng - thành viên nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh chia sẻ: “Trước thực trạng khan hiếm khẩu trang y tế do nhu cầu sử dụng tăng cao, giữa lúc dịch bệnh làm cho nhiều người hoang mang, lo sợ, chúng tôi mong muốn lan tỏa sự đồng cảm, sẻ chia để mỗi người dân cảm thấy an tâm, ấm lòng hơn. Tôi tin rằng, việc làm tốt vào đúng thời điểm sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều người, đẩy lùi thông tin, hành vi tiêu cực, tích cực phòng, chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra”.

Phát khẩu trang tại cổng bệnh viện, cho du khách nước ngoài

Sự ấm áp của tình người

Không chỉ phát khẩu trang miễn phí, nhờ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân với tinh thần trách nhiệm cao, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Tại các khu cách ly của quân đội, mỗi cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y, bác sĩ ngoài trình độ chuyên môn vững vàng, còn phải có lòng dũng cảm, sự hy sinh mới có thể thực hiện tốt được việc tham gia tiếp đón, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống cho người dân tại khu vực cách ly.

Mặc dù trong số họ, nhiều người có tuổi đời còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn hăng hái xung phong lên đường, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng các chiến sỹ luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời và sự hết mình với cộng đồng. Thật xúc động khi thấy không ít đơn vị đã di chuyển vào rừng để nhường chỗ cho người đến cách ly y tế.

Ngoài lực lượng quân đội, trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng công an. Bên cạnh việc phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương trong công tác điều tra dịch tễ và khoanh vùng dịch, lực lượng công an còn triển khai hiệu quả hoạt động cách ly bệnh nhân tại các cơ sở, bảo đảm an ninh an toàn xã hội khi dịch bùng phát, đồng thời nhanh chóng xử lý những đối tượng tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, không để người dân hoang mang, lo lắng.

Mới đây, cư dân mạng đã bị “đốn tim” trước hình ảnh ghi lại cảnh 1 chiến sỹ công an mua giúp cháo cho con của một phụ nữ đang được cách ly bên trong khách sạn. Cả người bên trong và bên ngoài khu cách ly đều bịt kín khẩu trang, găng tay và chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, mảnh giấy từ khoảng cách xa hơn 5 mét. Hình ảnh đẹp này đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ, ngợi khen của cộng đồng về cách ứng xử rất đẹp của chiến sỹ công an nhân dân nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh. Tình cảm và sự gắn kết cộng đồng càng rõ hơn khi một số khu vực phải cách ly do có người nhiễm bệnh. Người dân các khu cách ly được cả nước hướng tới bằng cả sự chăm lo vật chất lẫn tinh thần.

Không thể phủ nhận, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, góp sức và sự sẻ chia ấm áp bởi tình người là sợi dây kết nối, là động lực để vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng, khi “sức đề kháng” tinh thần của mỗi cá nhân nói riêng và cả dân tộc nói chung đều khỏe mạnh, tràn đầy tình nhân ái, thì chắc chắn dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.