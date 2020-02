Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc

Ngày 1-2, Cục CSGT đã có công điện chỉ đạo CSGT Công an các địa phương chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công bố dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ngày 1-2, Cục CSGT đã có Công điện chỉ đạo CSGT Công an các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách gồm:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn với lái xe trên toàn quốc

Tăng cường TTKS trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng vào các phương tiện vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Phối hợp với ngành Y tế và các lực lượng chức năng kiểm soát, phòng, chống, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, tập trung xử lý đối tượng vi phạm về nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn giao thông.

Quá trình kiểm tra, xử lý phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ. Bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo. Mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đến khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có chỉ đạo mới.