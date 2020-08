Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi, Đảng ủy, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị quyên góp khẩu trang để tặng cho các lực lượng công an tại 2 tâm dịch là Công an Đà Nẵng và Công an Quảng Nam. Đơn vị cũng đã chủ động giao Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ liên hệ với Công an Đà Nẵng, Quảng Nam và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội trực tiếp làm công tác tiếp dân tiếp nhận khẩu trang.





Toàn bộ số khẩu trang ủng hộ cho Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam được Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội hỗ trợ vận chuyển miễn phí





Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đảng ủy, chỉ huy phòng, Chi đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức vận động quyên góp được 50.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp và trao tặng cho các địa phương, đơn vị nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh Covid-19.





“Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đến nay, Phòng An ninh kinh tế luôn chủ động bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cả nước và Hà Nội chung tay chống dịch”- chỉ huy Phòng An ninh kinh tế bày tỏ.





Số khẩu trang này được trao tặng cho Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng 25.000 chiếc; Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam 10.000 chiếc;







Ngoài ra, một số đơn vị tiếp dân của Công an Hà Nội cũng nhận được khẩu trang như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội 5.000 chiếc. Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội - CATP Hà Nội 5.000 chiếc; Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội 2.500 chiếc; cấp phát cho cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội 2.500 chiếc.





Chiều 12-8, những chiếc khẩu trang nặng nghĩa tình đã đến với Công an Đà Nẵng. Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế nêu rõ, hoạt động tặng khẩu trang cho CBCS công an ở tuyến đầu chống dịch một mặt thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ đồng đội lúc khó khăn, mặt khác có ý giáo dục sâu sắc, phù hợp với đặc điểm đơn vị cùng các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.





Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận món quà ý nghĩa của Công an Hà Nội gửi tặng





Đại úy Trần Đình Tới, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh kinh tế cho hay, vào thời điểm tháng 3-2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hà Nội, đơn vị cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP phát 5.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm hộ chiếu và căn cước công dân tại trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch; ủng hộ số tiền 20 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.





Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi, Đảng ủy, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị quyên góp khẩu trang để tặng cho các lực lượng công an tại 2 tâm dịch là Công an Đà Nẵng và Công an Quảng Nam. Đơn vị cũng đã chủ động giao Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ liên hệ với Công an Đà Nẵng, Quảng Nam và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội trực tiếp làm công tác tiếp dân tiếp nhận khẩu trang.





Toàn bộ số khẩu trang ủng hộ cho Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam được Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội hỗ trợ vận chuyển miễn phí





Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đảng ủy, chỉ huy phòng, Chi đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức vận động quyên góp được 50.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp và trao tặng cho các địa phương, đơn vị nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh Covid-19.





“Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đến nay, Phòng An ninh kinh tế luôn chủ động bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cả nước và Hà Nội chung tay chống dịch”- chỉ huy Phòng An ninh kinh tế bày tỏ.





Số khẩu trang này được trao tặng cho Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng 25.000 chiếc; Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam 10.000 chiếc;







Ngoài ra, một số đơn vị tiếp dân của Công an Hà Nội cũng nhận được khẩu trang như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội 5.000 chiếc. Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội - CATP Hà Nội 5.000 chiếc; Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội 2.500 chiếc; cấp phát cho cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội 2.500 chiếc.





Chiều 12-8, những chiếc khẩu trang nặng nghĩa tình đã đến với Công an Đà Nẵng. Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế nêu rõ, hoạt động tặng khẩu trang cho CBCS công an ở tuyến đầu chống dịch một mặt thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ đồng đội lúc khó khăn, mặt khác có ý giáo dục sâu sắc, phù hợp với đặc điểm đơn vị cùng các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.





Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận món quà ý nghĩa của Công an Hà Nội gửi tặng





Đại úy Trần Đình Tới, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh kinh tế cho hay, vào thời điểm tháng 3-2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hà Nội, đơn vị cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP phát 5.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm hộ chiếu và căn cước công dân tại trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch; ủng hộ số tiền 20 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.