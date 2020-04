Tiếp nối hành trình hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Tiếp nối các hoạt động trong chương trình hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm về hiến máu tình nguyện, ngày 28-4, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Công an huyện Thanh Oai tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình".