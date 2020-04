Tiếp nhận thêm gần 600 đơn vị máu của cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội hiến tặng

CBCS Công an Thủ đô tham gia hiến máu trong ngày 23-4

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể CBCS - CAND, Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào hiến máu tình nguyện và triển khai hành trình "Giọt máu nghĩa tình". Trong ngày 23-4, các điểm thuộc Công an Hà Nội đã tiếp nhận gần 600 đơn vị máu.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Cụ thể, trong ngày 23-4, hai điểm hiến máu ở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện Ứng Hòa đã tiếp nhận gần 600 CBCS đến đăng ký hiến máu. Tính đến cuối buổi chiều cùng ngày, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã tiếp nhận 279 đơn vị máu thuộc các đơn vị khối phòng trực thuộc CATP Hà Nội, ở Công an huyện Ứng Hòa đã nhận 209 đơn vị máu của CBCS thuộc Công an các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên.

Hoạt động hiến máu cứu người được thực hiện tại 14 điểm của Công an Hà Nội

Trong đó, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban tổ chức tiếp nhận các nhóm máu O,A,B.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tính đến 15h30 ngày 23-4, hành trình “Giọt máu nghĩa tình” của Công an Thủ đô đã tiếp nhận hơn 1.700 đơn vị máu. Hành trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại 14 điểm thuộc Công an thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã trong 10 ngày (từ 20-4 đến 29-4), thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu.